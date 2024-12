Guillermo Mariotto protagonista di un fuorionda colorito a “Ballando con le stelle“. Lo stilista, prima di entrare in studio, aveva il microfono aperto e si è lasciato andare a un “figlia di m…”. Ma, a chi era rivolta l’offesa?

Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle: a chi era rivolto il “Figlia di m…”?

Lo stilista Guillermo Mariotto è finito ancora sotto i riflettori, questa volta per uno spiacevole fuorionda a “Ballando con le stelle“. Il tutto è successo sabato sera, durante la diretta Rai del programma di Milly Carlucci. Mariotto, prima di entrare in studio, aveva il microfono aperto e si è udito chiaramente un “figlia di m...”. L’audio è stato ripreso da “Striscia la Notizia”, che proprio nei giorni scorsi ha avuto uno scontro accesso con lo stesso Mariotto. Questa volta però Valerio Staffelli non è riuscito a consegnare il tapiro allo stilista, né a scoprire a chi fosse destinato l’insulto.

Guillermo Mariotto: ecco la verità sul destinatario del “Figlia di m…”

Non c’è pace quindi per Guillermo Mariotto, protagonista sabato sera di un fuorionda colorito a “Ballando con le stelle“, riportato da “Striscia la Notizia“. Come detto Valerio Staffelli non è riuscito a scoprire a chi fosse rivolto l’insulto, ci ha pensato però Gabriele Parpiglia che nel suo programma “100×100 Parpiglia” è riuscito a parlare con un collaboratore di Mariotto: “Era riferito a una zanzara, nel retro delle quinte di solito è pieno di zanzare che l’hanno punto”. Sarà la verità?