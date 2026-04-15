Marta Fascina è tornata a parlare dopo un periodo di silenzio sia politico che personale, il partito di cui fa parte ovvero Forza Italia ha bisogno di rimaneggiamenti dopo la sconfitta del centro-destra al referendum e lei nel suo ruolo è intervenuta per sostenere l’equilibrio attuale pur aprendo a nuovi scenari importanti per il prossimo futuro.

Forza Italia ha bisogno di volti nuovi

In riferimento alla politica, la deputata di Forza Italia ha spiegato come sia necessario intervenire per cercare di svecchiare il partito e di trovare figure giovani e capaci di portare avanti i valori tramandati da Silvio Berlusconi.

Rispetto agli interventi recenti fatti da Marina Berlusconi che ha riconfermato la fiducia ad Antonio Tajani, Fascina la pensa come lei, siglando che “tutto quello che fanno Marina e Pier Silvio è giusto“.

Un appoggio totalitario al dictat della famiglia Berlusconi, nella quale lei era entrata dalla porta principale essendo l’ultima amante di Silvio prima che egli venisse a mancare nel 2023.

Francesca Pascale non conta più nulla

Fascina intervistata dal Messaggero ha parlato anche di Francesca Pascale, chiarendo che “non conta più nulla” e di non voler parlare di quella persone, smentendo di fatto le ipotesi di riavvicinamento alla famiglia Berlusconi.

Pascale non ha aspettato ed ha replicato tramite le colonne de Il Fatto Quotidiano, chiarendo che lei non conta nulla, come dichiarato da Fascina ma è mossa da una passione politica, a differenza sua che “l’unica cosa che conta sono i 20.000 euro al mese senza mai andare in parlamento”.

Un botta e risposta acceso e pesante che mostra come il feeling non sia mai scattato e non scatterà mai per diversità di vedute, sia politiche che personali.