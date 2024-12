Un annuncio emozionante sui social

Poche settimane fa, la coppia formata da Marta Pasqualato e Nicolò Del Mela ha condiviso con i propri followers su Instagram una notizia che ha toccato il cuore di molti: l’attesa del loro primo figlio. Questo annuncio ha suscitato una reazione calorosa tra i fan, che hanno espresso la loro gioia per la bella notizia. Oggi, Marta ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci di un’altra tappa fondamentale della sua gravidanza: la scoperta del sesso del bebè.

Il dolce momento del gender reveal

Questa mattina, l’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato un tenero carosello di immagini che la ritraggono insieme al futuro papà, rivelando così se diventerà mamma di un maschietto o di una femminuccia. Con grande emozione, la coppia ha annunciato che tra qualche mese daranno il benvenuto in famiglia a un bel maschietto. L’annuncio è stato fatto attraverso un post su Instagram, dove i due indossavano pigiami identici e rigorosamente azzurri, simbolo del sesso del nascituro.

Un momento intimo e personale

“IT’S A… BABY BOY. Buon Natale dalla nostra piccola famiglia, ieri è stato uno dei giorni più belli della mia vita, un momento solo nostro”, ha scritto Marta nella didascalia del post. La coppia ha scelto di vivere questo momento speciale in modo intimo, senza festoni o palloncini, preferendo condividere la loro gioia solo in un secondo momento con il pubblico. Questo gender reveal è stato un’esperienza unica, riservata esclusivamente ai futuri genitori, che hanno voluto celebrare la loro felicità in privato.

Un regalo speciale per un giorno indimenticabile

Un altro aspetto emozionante di questo annuncio è stato il modo in cui Nicolò ha rivelato il sesso del loro primo figlio a Marta. In occasione del giorno di Natale, le ha fatto un regalo molto significativo: un anello con una pietra centrale di colore blu, uno zaffiro. L’emozione di Marta è stata palpabile, come dimostra un breve filmato condiviso sul suo profilo Instagram, dove si vede mentre scarta il regalo tra lacrime di gioia e stupore. Questo gesto ha reso il momento ancora più speciale, sottolineando l’amore e l’impegno che la coppia ha per il loro futuro insieme.