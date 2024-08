Martina Colombari ha dovuto affrontare un momento difficile. Ha condiviso il suo primo post dopo la polemica sul figlio Achille Costacurta.

LEGGI ANCHE: Martina Colombari non partecipa a un evento dopo quello che è successo con il figlio Achille

Martina Colombari dopo la polemica sul figlio Achille Costacurta

Martina Colombari ha dovuto affrontare dei giorni complicati, dopo che si è trovata alcune centro di una polemica scatenata da suo figlio Achille Costacurta e dai suoi commenti. L’ex Miss Italia ha annullato i suoi impegni di lavoro per dedicarsi alla sua famiglia e cercare di gestire al meglio questo momento così particolare.

Il figlio Achille ha fatto molto discutere negli ultimi tempi. Ha scritto dei commenti volgari e cattivi sotto una foto della mamma Martina Colombari. “Ma copriti, hai 50 anni c**o, non sei più una ragazzina e sei anche una mamma” ha scritto Achille Costacurta. “No va beh, che ridere! Quella dietro era la grotta dove ci siamo pi***ti un 2-3 grammi di ketamina, che risate!” è stato un altro commento. Il profilo del giovane era stato poi disattivato e in tanti hanno pensato fosse stato hackerata.

Il primo post di Martina Colombari dopo la polemica

Dopo diversi giorni di silenzio, Martina Colombari è tornata su Instagram con una foto molto elegante che la mostra seduta su una sedia con le mani una sopra l’altra e uno sguardo un po’ malinconico. “La pazienza non è l’abilità di aspettare. Ma è l’abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità” ha scritto l’ex Miss Italia. Un riferimento alla serenità che sta cercando di mantenere in famiglia, dopo le vicissitudini che hanno coinvolto suo figlio Achille Costacurta e la polemica che si è scatenata recentemente.