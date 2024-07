Martina Colombari ha deciso di non partecipare a un evento programmato dopo quello che è successo con suo figlio. Inizialmente è stato detto che era stata allontanata, ma è stata una sua scelta.

Martina Colombari fuori da un evento dopo l’episodio con il figlio Achille: è stata una sua scelta

“Martina Colombari fatta fuori da un evento” si legge sul web, a proposito dell’evento “Bandiere sotto le stelle” previsto per il 20 luglio a Bibbiena, in provincia di Arezzo. L’ex Miss Italia avrebbe dovuto essere la madrina dell’evento, come comunicato, ma a pochi giorni dalla data, è stata sostituita dalla collega Natasha Stefanenko.

Come riportato da Fanpage.it, in realtà non è stata l’organizzazione a decidere di sostituirla dopo quello che è accaduto con il figlio, ma è stata la stessa Colombari a chiedere di essere sostituita per dedicarsi alla famiglia in questo momento delicato. Dopo i fatti spiacevoli che l’hanno coinvolta pubblicamente, non se l’è sentita di prendere parte all’evento.

Le storie su Instagram di Achille Costacurta

Qualche giorno fa, sul profilo Instagram di Martina Colombari, sono apparsi vari commenti molto offensivi partiti proprio dal profilo di suo figlio Achille, nato dal legame con Billy Costacurta. Oltre agli insulti alla madre, dal profilo del ragazzo sono state condivise delle foto di strane polveri rosa e mazzette di denaro. Il suo profilo potrebbe anche essere stato hackerata, ma l’ipotesi si è indebolita dopo la pubblicazione di una foto del suo passaporto. Il profilo è stato poi cancellato.