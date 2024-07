Le vicende che stanno coinvolgendo Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta stanno facendo discutere. La donna ha voluto dare una grande lezione di umiltà con le sue parole.

Martina Colombari e le problematiche che coinvolgono il figlio Achille Costacurta

Martina Colombari negli ultimi tempi è al centro di una polemica scatenata dal figlio Achille Costacurta, di 19 anni, e da una serie di problematiche che lo riguardano. Proprio di fronte a tutti questi problemi, Martina Colombari è riuscita a mantenere un atteggiamento davvero esemplare come madre, dimostrando di essere in grado di trattare la situazione in modo impeccabile.

Achille Costacurta, nel mese di aprile, è stato fermato in apparente stato confusionale, accusato di aver colpito con un pugno un agente della polizia che lo invitava a scendere da un taxi, poi è stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Negli ultimi giorni ha postato su Instagram alcune immagini in cui ha mostrato pacchi di soldi e bustine contenenti una polvere rosa, taggando la mamma Martina Colombari e insinuando che lei stessa faccia uso di droghe. Ha anche postato una serie di insulti sulle foto di sua madre, invitandola a coprirsi e sottolineando che ha 50 anni ed è mamma. Il profilo del giovane è stato cancellato e la polizia sta indagando. Martina Colombari ha sorpreso tutti perché ha deciso di parlarne.

Martina Colombari su Achille Costacurta: “Anche i figli devono prendere delle porte in faccia”

L’attrice ha dato una grande lezione di umiltà e ha sorpreso tutti perché non ha difeso suo figlio ma ha ammesso che lei e il marito stanno affrontando molte difficoltà. “Per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità. Dopo una nota, dopo un’espulsione a scuola, dopo una marachella, dopo un petardo nel water dello spogliatoio del basket… Lui aveva sempre una sua versione, peccato che non corrispondesse mai alla realtà. Anche i figli devono prendere delle porte in faccia e arrangiarsi un po’” ha dichiarato Martina Colombari al Messaggero, ammettendo di essersi rivolta con il marito a una persona che fa sostegno alla genitorialità.

La sua speranza è che per il figlio queste situazioni siano veri insegnamenti, che riesca a imparare che se si supera il limite ci sono poi delle conseguenze e che dagli errori si deve imparare, ma anche prendersi le proprie responsabilità. “Io e suo padre abbiamo cercato di spiegargli tanto, a parole e con il nostro esempio, ma i figli non sono il seguito della nostra vita. Uno li mette al mondo, poi sta a loro. Io il mazzo me lo sono fatto” ha aggiunto.