Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha nuovamente attirato l’attenzione. Questa volta, però, ha davvero esagerato, pubblicando sui social foto di droga, soldi, spaccio e insulti alla madre.

Achille Costacurta, problemi per le foto: droga e insulti a Martina Colombari

Nelle ultime ore, Achille Costacurta è tornato ad attirare l’attenzione del popolo social. Il ragazzo, figlio dell’ex calciatore oggi opinionista sportivo Alessandro Costacurta, e dell’attrice, conduttrice ed ex modella Martina Colombari, ha condiviso su Instagram una serie di foto che ritraggono droga, soldi e spaccio. Non contento, ha tirato in ballo la madre, alludendo ad un trasporto di sostanze stupefacenti all’estero e offendendola senza mezzi termini.

Achille Costacurta tra spaccio, droga e insulti alla madre

Classe 2004, Achille Costacurta ha accompagnato le foto di droga e soldi con una serie di didascalie allucinanti, come: “Quando sei con Martina Colombari, puoi spostarne quanta ne vuoi“, oppure “Pure in America i controlli me lo sucano“. Il riferimento è ad una sostanza stupefacente che immortala in una bustina nascosta all’interno di un passaporto. Ovviamente, non manca il tag al profilo della madre. Ma non è tutto. Il 19enne ha anche commentato in modo offensivo alcune foto di Martina: “Ma copriti, hai 50 anni, ca**o, non sei più una ragazzina e sei anche mamma, bah”, oppure “Che ridere, era la grotta dove ci siamo pippati un 2/3 grammi di ketamina, che risate“.

Achille Costacurta è stato hackerato?

Considerando la gravità del gesto di Achille Costacurta, la speranza è una: l’hackeraggio del profilo. In caso contrario, il ragazzo non avrebbe alcun tipo di giustificazione. Nel frattempo, sappiamo che il suo account Instagram è stato chiuso e la Polizia Postale sta indagando sull’accaduto.