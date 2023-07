Martina Colombari: confessione sul figlio Achille

Martina Colombari ha parlato del figlio Achille Costacurta nel corso del podcast Mamma dilettante di Diletta Leotta. La showgirl ha avuto parecchi problemi con il pargolo avuto nel corso del matrimonio con il marito Alessandro.

Ospite del podcast Mamma dilettante di Diletta Leotta, Martina Colombari ha parlato del suo rapporto con il figlio Achille Costacurta. I due hanno partecipato all’ultima edizione di Pechino Express e, poco dopo, il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’ex Miss Italia ha avuto parecchi problemi con il pargolo e sa benissimo quanto possa essere difficile essere mamma.

Martina è partita dall’infanzia di Achille, quando lei e il marito venivano riconosciuti per strada:

La Colombari ha ammesso che il suo rapporto con il marito è stato e continua ad essere influenzato dal suo atteggiamento con il figlio: “Billy mi rimprovera di stargli troppo addosso“.

Martina ha ammesso:

“Io a volte faccio l’amica, altre quella più severa, ma non ho la bacchetta magica. Spesso ho difficoltà anche io, a volte ci siamo rivolti anche a questa persona che fa sostegno alla genitorialità. Se hai dei problemi della gestione in famiglia perché non chiedere aiuto? È una forma di grande intelligenza. (…) Ci sono dei momenti in cui ti fanno inca**are da morire. Quando parli proprio un’altra lingua, ti trattano male, ti rispondono male, sbattono le porte, ti mandano a quel paese, non rispondono al telefono”.