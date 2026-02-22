Compleanno finito in tragedia: 20enne massacra la mamma di botte e si getta in mare. Epilogo tragico a Pollenza e Civitanova Marche.

La festa per il compleanno di un ventenne a Pollenza, nelle Marche, è finita nel sangue quando il ragazzo ha aggredito la mamma, trasformando un momento di allegria in una tragedia familiare. Dopo le botte, il giovane è fuggito e si è gettato in mare, segnando un epilogo drammatico alle ricerche.

Massacra la mamma di botte durante la cena del suo compleanno

La cena per il ventesimo compleanno di Riccardo Merkuri a Pollenza si è trasformata in un dramma familiare. Durante la serata, il giovane ha avuto una violenta discussione con la madre, Albana Kastriot, titolare di un centro estetico, colpendola ripetutamente al volto. La donna è stata soccorsa in gravi condizioni e trasferita all’ospedale di Macerata, dove è in coma farmacologico con la mandibola fratturata.

Il padre, Mario Merkuri, piccolo imprenditore edile, e l’altro figlio erano fuori casa al momento della lite. Una vicina, allarmata dalle urla, aveva chiamato i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno trovato la donna priva di sensi nel bagno e il ragazzo già scomparso.

Massacra la mamma di botte, poi si lancia in mare: trovato morto Riccardo Merkuri

Dopo aver lasciato la sua abitazione senza cellulare, Riccardo Merkuri è fuggito a bordo della sua Mercedes Classe A, facendo perdere le proprie tracce fino al porto di Civitanova Marche. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato il giovane mentre si avvicinava alla banchina e si gettava ripetutamente in mare, fino a scomparire tra le acque.

Come riportato da Tgr Marche, le ricerche, durate dalla sera precedente fino a tarda mattinata, hanno visto impegnati carabinieri, polizia, guardia costiera, vigili del fuoco, sommozzatori e droni. Intorno alle 11.30 il corpo senza vita del ventenne è stato recuperato dai sommozzatori.

La Procura ha disposto accertamenti medico-legali sul cadavere, mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione e degli ultimi momenti del giovane. La comunità locale, profondamente scossa, ricorda la famiglia come ben integrata e conosciuta, con i figli nati in Italia e Riccardo ex giocatore di calcio nel Montemilone.