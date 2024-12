Il talent culinario continua a sorprendere

Questa settimana, il talent show culinario MasterChef Italia ha regalato ai telespettatori momenti di alta tensione e creatività in cucina. I giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno selezionato i concorrenti che compongono la master class di quest’anno, dando vita a sfide che mettono alla prova non solo le abilità culinarie, ma anche la capacità di lavorare sotto pressione.

Le prove della serata

La puntata è iniziata con la Mystery Box, dove i concorrenti hanno dovuto realizzare un piatto che rappresentasse le proprie origini. Tra i migliori, si sono distinti Franco, Claudio e Laura, con Claudio che ha conquistato la golden pin, un vantaggio strategico per le prove successive. Questo ha dato il via a una serie di sfide che hanno messo in luce la creatività e l’abilità dei partecipanti.

Successivamente, i concorrenti si sono cimentati nell’Invention Test, dove hanno dovuto creare piatti ispirati ai profumi del bosco. Tuttavia, un imprevisto ha reso la prova ancora più avvincente: i concorrenti hanno dovuto scambiarsi le postazioni, creando piatti a quattro mani. Simone G. ha trionfato, mentre Simone B., Laura e Reza hanno dovuto affrontare il giudizio severo dei giudici, con Simone B. che è stato il primo a lasciare la competizione.

La prova in esterna e il Pressure Test

La serata ha continuato a riservare sorprese con la prova in esterna, dove Simone G. ha scelto di guidare la brigata rossa, mentre Mary ha capitanato la brigata blu. La competizione si è intensificata e, alla fine, la brigata blu ha avuto la meglio, costringendo la rossa a affrontare il Pressure Test.

In questa fase cruciale, i concorrenti hanno dovuto indovinare i tipi di polpette e i relativi ingredienti. Claudio, Simone G. e Giulio, dopo aver commesso errori, si sono sfidati per evitare l’eliminazione. Alla fine, Giulio è risultato il peggiore e ha dovuto abbandonare la cucina di MasterChef, lasciando il pubblico con il fiato sospeso per le prossime puntate.