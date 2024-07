Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati. I due sposi sono apparsi incredibilmente emozionati in alcuni video pubblicati dal loro grande amico Edoardo Tavassi.

Matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: i dettagli delle nozze

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati marito e moglie. La cerimonia è stata bellissima e loro erano molto emozionati, come si nota nei video condivisi sui social dal loro amico Edoardo Tavassi. Il matrimonio è stato celebrato a Forte dei Marmi e a celebrare il rito in riva al mare è stato il wedding planner dei vip, Enzo Miccio. Alle nozze erano presenti un centinaio di invitati, tra cui diversi personaggi famosi che hanno fatto parte della stessa edizione del Grande Fratello Vip, dove i due si sono conosciuti.

“Non scomoderò in questa lettera né Catullo, né Prevert, né Neruda e compagnia bella, ma sono qui per dirti che ti scelgo oggi e ogni giorno per amarti per sempre come Noah e Alison, tu sai. Ti amo” sono state le parole di Clizia Incorvaia per suo marito. La località scelta per le nozze non è stata casuale. Si tratta di un luogo che fu molto importante per Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, perché proprio l’, nel 1983, si innamorarono sul set di Sapore di mare 2 – Un anno dopo.

Matrimonio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il bellissimo party

Il party dopo la cerimonia si è tenuto al Maitò, un beach club esclusivo di proprietà dell’imprenditore Stefano Nesti. Oltre a Edoardo Tavassi, erano presenti anche Edoardo Donnamaria, Sofia Giaele De Donà, e ovviamente non potevano mancare Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Il piccolo Gabriele, nato dall’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nel 2022, era in prima fila ad assistere al matrimonio della mamma e del papà, insieme a Nina, l’altra figlia di Clizia, nata dal rapporto con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni.