Ex corteggiatrice del programma "Uomini e Donne" è convolata a nozze

Vanessa Spoto, ex corteggiatrice del dating show Mediaset ha postato sui social foto e video del proprio matrimonio.

Vanessa Spoto, ex volto di Uomini e Donne si è sposata, la corteggiatrice ha scelto i social per pubblicare gli scatti della felice unione. Scopriamo chi è il marito, ripercorrendo inoltre il percorso da lei effettuato all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi.

Vanessa Spoto, come è approdata a Uomini e Donne

Vanessa Spoto è arrivata nel cast di “Uomini e Donne” durante la pandemia da Covid 19 si parla quindi dell’edizione del 2020. All’interno del programma è stata la corteggiatrice di Massimiliano Mollicone.

I due all’interno del programma hanno condiviso diverse esperienze, tra cui le famigerate esterne che hanno cementato il legame tra loro. Infatti Mollicone aveva scelto la Spoto per proseguire la relazione al di fuori del programma.

Purtroppo la relazione tra i due nel mondo reale ebbe breve durata ed infatti poco dopo la fine del programma si lasciarono.

Lei però non si è persa d’animo ed ha provato a ricostruire la propria vita e visto il risultato bisogna dire che lo ha fatto alla grande.

Chi è lo sposo

Vanessa Spoto è molto seguita sui social e nel 2023 aveva messo al corrente i propri follower di aver inziato una relazione, poi sfociata in fidanzamento con un ragazzo della sua zona, lei è toscana.

Il ragazzo in questione è Gian Marco Magini, un ragazzo normale che non è mai stato al di sotto dei riflettori mediatici. Dopo il fidanzamento è infatti giunta – in data 22 gennaio – la proposta di matrimonio che è stata accettata.

La coppia ha condiviso sui social il momento del “si” contornati da amici e parenti. La ragazza indossava un abito bianco molto semplice nelle rifiniture puntando sull’essenzialità.