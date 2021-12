Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (10)

(Adnkronos) – Un’Unione, afferma Mattarella, che trova il suo fondamento “nel principio democratico che si fonda sul valore della persona, da cui derivano tutti gli altri valori che incarna e manifesta, cioè diritti, libertà, pace, collaborazione”.

Principi rinvigoriti di fronte al dramma della pandemia, che ha visto l’Ue mostrare “una capacità di visione e di intervento di straordinaria efficacia e anche velocità”, predisponendo strumenti come il Next Generation, che “rappresenta una svolta di concezione.

Non sono strumenti ‘una tantum’, reversibili, che saranno dimenticati e posti nell’archivio. Sono ormai entrati nell’acquis comunitario e resteranno”.

Ma c’è un’altra “occasione storica” da cogliere, la Conferenza sul futuro dell’Unione, per verificarne lo stato, “capire di cosa ha bisogno, come realizzare e accrescere la sovranità condivisa, che consente di affrontare i tanti problemi globali, le sfide che vi sono”, permettendole di porsi “al servizio della collaborazione mondiale”, per diventare “pietra angolare di un multilateralismo veramente efficace”.