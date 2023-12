Mattarella sui diritti umani: "Senza di essi non esistono né libertà né gi...

Mattarella ha parlato dei diritti umani in occasione del 75esimo anniversario della Dichiarazione Onu.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato dell’importanza dei diritti umani in occasione del 75esimo anniversario della Dichiarazione Onu: “Ricorre oggi il 75° anniversario dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Oggi come allora l’importanza di quel documento consiste nell’anteporre all’esercizio del potere l’inalienabile dignità inerente alla persona”.

Diritti umani, Mattarella: “L’Italia aderisce con sentita partecipazione”

Mattarella ha proseguito: “L’Italia aderisce con sentita partecipazione alla campagna di celebrazione promossa dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, nella consapevolezza che tale importante anniversario si inserisce in una congiuntura caratterizzata da violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario che offendono la coscienza delle donne e degli uomini del Pianeta”.

Diritti umani, Mattarella: “Esigenza irrinunciabile”

Il presidente della Repubblica ha sottolineato: “Il riconoscimento e la tutela dei valori supremi della dignità umana, iscritti nella Costituzione, costituiscono per la Repubblica un’esigenza irrinunciabile, ovunque e in ogni circostanza. Senza diritti umani (universali e interdipendenti) non esistono né libertà né giustizia, né pace duratura né sviluppo sostenibile”.

Diritti umani, Mattarella: “Un obbligo morale”

Mattarella ha concluso: “Alla luce delle sfide che caratterizzano il nostro tempo, abbiamo il dovere di ribadire con rinnovata determinazione principi che – indipendentemente dai contesti politici, economici o culturali – rappresentano per tutti un obbligo morale e un presidio di civiltà”.