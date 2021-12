Mattarella: ‘uniti senza incertezza contro Covid e per ripartenza, viviamo tempo costruttori’** (9)

(Adnkronos) – “Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. È questo quel che i cittadini si attendono”, perché “questo –affermò il Capo dello Stato alla fine del 2020- è tempo di costruttori”.

E dopo "un anno di lavoro intenso possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo, per aver alzato la protezione dei cittadini di fronte alla minaccia del virus e per aver rimesso in moto la società". Questo grazie ad un “atteggiamento costruttivo" che "ha accomunato sovente maggioranza e opposizione”; perchè “ha funzionato il rapporto tra lo Stato e le Regioni, con i sindaci e con gli amministratori locali".

"Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità.

Unità di intenti di fronte alla pandemia. E unità di sforzi per gettare le basi di un nuovo inizio. Il tempo dei costruttori si è realizzato in questa consapevolezza”, nota Mattarella, ripercorrendo gli ultimi dodici mesi trascorsi e ripensando all’impegno assunto con gli italiani all’alba del 2021: “quello che inizia sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica. Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese.

La ripartenza sarà al centro di quest’ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcela”. (di Sergio Amici)