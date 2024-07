Matteo Messina Denaro, un fermo per favoreggiamento: appartamento sequestrato

Arrestato il proprietario del garage, trasformato in appartamento, a disposizione di Matteo Messina Denaro per la latitanza

Arrestato il proprietario del garage poiché favorì la latitanza di Matteo Messina Denaro. L’uomo avrebbe trasformato due box di un garage, a Mazara del Vallo, in una sorta di appartamento per il boss e la sua amante.

Matteo Messina Denaro: l’arresto per favoreggiamento

La procura di Palermo, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, ha disposto il fermo per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena di Giuseppe Di Giorgi, 49 anni. A lui viene contestato, inoltre, il reato di detenzione di arma illegale: in casa gli investigatori hanno trovato una pistola e 50 proiettili.

Le indagini degli inquirenti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Di Giorgi avrebbe trasformato due garage del condominio di via Castelvetrano 45/c in per creare un’abitazione dove viveva Messina Denaro e la sua amante Lorena Lanceri.

Nel covo sono stati trovati documenti interessanti per gli investigatori per continuare la caccia alla rete di favoreggiatori e all’archivio dell’ultimo dei corleonesi.

La scoperta delle forze dell’ordine

Ad indirizzare sulla pista del complesso di Mazara del Vallo di via di Castelvetrano, sono state due chiavi: una trovata fra gli oggetti personali di Messina Denaro e subito sequestrata, l’altra trovata alla donna.

Entrambe aprivano la porta aprivano il cancello di ingresso dell’area condominiale che ieri è stata perquisita.