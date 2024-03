I pm della dda di Palermo hanno presentato la richiesta di condanna a 20 anni per Rosalia, sorella di Matteo Messina Denaro, in carcere da marzo 2023

Per la sorella di Matteo Messina Denaro sono stati chiesti 20 anni. I pm della dda di Palermo hanno presentato la richiesta per Rosalia, in carcere da marzo 2023, in seguito all’accusa di associazione mafiosa aggravata e ricettazione.

Le conferme degli inquirenti in merito alla sorella di Matteo Messina Denaro

Secondo gli inquirenti la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la cassa della famiglia mafiosa e la rete di trasmissione dei “pizzini”.

Rosalia Messina Denaro sorella del boss Matteo Messina Denaro

Rosalia Messina Denaro è la maggiore delle quattro sorelle di Messina Denaro e ha sempre difeso il fratello. Il secondo figlio della donna, Francesco, sta espiando una condanna a 16 anni sempre per associazione mafiosa.

A casa di Rosalia a dicembre del 2022, nella gamba di una sedia, i carabinieri del Ros trovarono una sorta di cartella clinica del capomafia che li ha portati poi a scoprire la patologia che lo ha portato poi all’arresto nella clinica La Maddalena di Palermo il 16 gennaio del 2023.

Altri arresti per la latitanza di Matteo Messina Denaro

Nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno arrestato altre tre persone accusate di aver favorito la latitanza di Messina Denaro: l’architetto Massimo Gentile, il tecnico radiologo dell’ospedale di Mazzara del Vallo, Cosimo Leone, e per concorso esterno in associazione mafiosa Leonardo Gulotta.