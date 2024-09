Maurizio Crozza ha effettuato una parodia di Sangiuliano. "Quella bionda cercava di sminuirmi! Boccia? No, Meloni! È malvagia, quale immagine mi ha fatto proiettare al Tg1?"

Con l'arrivo della nuova edizione di "Fratelli di Crozza" (che debutterà il 27 settembre in prima serata su NOVE e sarà disponibile in streaming su discovery+), Maurizio Crozza presenta la sua interpretazione del Ministro Gennaro Sangiuliano, il giorno dopo l'intervista concessa al TG1. Protagonis...

Con l’arrivo della nuova edizione di “Fratelli di Crozza” (che debutterà il 27 settembre in prima serata su NOVE e sarà disponibile in streaming su discovery+), Maurizio Crozza presenta la sua interpretazione del Ministro Gennaro Sangiuliano, il giorno dopo l’intervista concessa al TG1. Protagonista del dibattito mediatico, il Ministro della Cultura ritorna sul controverso episodio che coinvolge Boccia: «Io avrei rassegnato le dimissioni, ma quella donna bionda cercava di sottomettermi. No, non sto parlando di Boccia… intendo la Meloni! Lei è addirittura peggio dei comunisti. Ma che brutta figura mi ha fatto fare su Tg1? È più di quel che ha detto De Luca, la verità è tutta lì».