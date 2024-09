Mauro Corona ha detto addio a Bianca Berlinguer in televisione? "Le battaglie che ho condotto attraverso Bianchina non hanno portato alcun risultato", ha dichiarato.

Mauro Corona, durante la presentazione del suo libro "Lunario Sentimentale" a Pordenonelegge, ha espresso la sua insoddisfazione per l'inefficacia delle questioni sollevate con Bianca Berlinguer in televisione, suggerendo anche un possibile addio al programma televisivo di quest'ultima sulle reti Mediaset. Ha inoltre descritto la vita nel suo luogo natale, Erto, un luogo difficile e impegnativo, e come le attività stagionali definiscono il tempo.

Mauro Corona, potrebbe farci i saluti a Bianca Berlinguer in televisione? “Tutte le questioni che ho sollevato insieme a Bianca non hanno ottenuto alcun risultato”, ha detto Mauro Corona, a Pordenononelegge, durante la presentazione del suo libro “Lunario Sentimentale” (Mondadori). “Sono nato in un luogo piuttosto maledetto: Erto. Un nome che significa ripido, pericolo, pendenza. Se nasci lì, o trovi il tuo equilibrio per rimanere in piedi, o cadrai. O adori il tuo paese al punto da farti del male, oppure non riesci a vivere in quei luoghi”. Parla Mauro Corona, a Pordenonelegge, durante la presentazione del suo libro “Lunario Sentimentale” (Mondadori). “A gennaio si spargeva il letame sulla neve, ad ottobre si raccoglievano le foglie. I mesi erano denominati basandosi sui lavori che necessitavano di essere fatti”. Mauro Corona si esprime ampiamente e indica anche un potenziale addio al programma televisivo di Bianca Berlinguer sulle reti Mediaset.