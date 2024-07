Di recente Wanda Nara, durante il programma tv Afternoon, ha annunciato la separazione da Mauro Icardi. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stata proprio la donna a prendere la decisione, e il calciatore starebbe vivendo un periodo di depressione con un conseguente forte dimagrimento.

La rivelazione del giornalista Gustavo Mendez

A rivelare le attuali condizioni di Icardi è stato il giornalista argentino Gustavo Mendez:

“Lui non sta affatto bene in questo periodo. Dal ritiro in Austria emerge che Icardi sia depresso, senza appetito e abbia perso massa muscolare”.

Inoltre, ha aggiunto:

“Non ha preso bene la scelta di Wanda e soffre ancora molto”.

Il futuro di Wanda Nara

Wanda Nara avrebbe intenzione di trasferirsi a Buenos Aires portando con sé i figli: una scelta molto difficile da vivere per Icardi, che attualmente gioca per il Galatasaray e vive in Turchia.

Il rapporto complicato tra Icardi e Wanda Nara

Il rapporto tra il calciatore e la showgirl aveva già vissuto un primo allontanamento nel 2022, quando lei aveva scoperto alcuni messaggi che confermavano la relazione extraconiugale di Icardi con la modella argentina China Suarez.

Soltanto 7 mesi fa però, Wanda Nara aveva raccontato del grande amore con il marito da Mara Venier a Domenica In.