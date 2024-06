Wanda Nara ha comprato una nuova casa a Milano. Si tratta di un mega attico, ottenuto unendo ben quattro appartamenti. Neanche a dirlo, la moglie di Mauro Icardi l’ha mostrato sui social.

Milano, il mega attico da sogno di Wanda Nara

Nuova casa a Milano per Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi, tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato ai fan il super attico, spiegando di aver unito quattro appartamenti per creare la sua dimora dei sogni. Non si tratta di un’abitazione di passaggio, ma di quella dove si trasferiranno a vivere in pianta stabile quando il calciatore appenderà le scarpette al chiodo.

Dove si trova la casa di Wanda Nara?

Il nuovo mega attico di Wanda Nara si trova a Milano, precisamente in zona Porta Nuova, a due passi dalla sede dell’Inter. Sarà un segno del destino? E’ in questa squadra che Mauro Icardi ha giocato a lungo e, magari, potrebbe anche tornarci. “Ho unito 4 appartamenti, è l’attico più bello di Milano. (…) L’abbiamo comprata 6 anni fa“, ha rivelato l’ex concorrente di Ballando con le Stelle. Inoltre, i coniugi hanno acquistato anche l’appartamento al piano inferiore, in modo da essere liberi di ospitare parenti e amici.

Wanda Nara: la sua casa è tutta personalizzata

Per l’attico da sogno a Milano, Wanda Nara non ha badato a spese. Oltre ad aver utilizzato finiture di gran pregio, ha fatto disegnare appositamente per lei tutti i mobili. Lo stile di tutta la dimora è minimal. Ha dichiarato:

“Non mi piacciono i colori, voglio sempre che le mie case abbiano colori neutri e meno decorazioni possibili. Sono molto ordinata, pulita e organizzata e quasi maniaca di tutto quello che ho in casa”.

La dimora vanta anche una piscina esterna sull’enorme terrazzo. Un dettaglio che la Nara ci ha tenuto a specificare? Il numero spropositato di porte blindate. Pensate che per accedere alla sua cabina armadio bisogna superare 3 porte blindate che si aprono solo con codice e impronta digitale.