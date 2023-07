Wanda Nara "colpita da leucemia": la reazione di Mauro Icardi

Secondo i media argentini Wanda Nara avrebbe subito un ricovero nelle scorse ore a causa di una presunta forma di leucemia da cui sarebbe stata colpita. Sulla vicenda è intervenuto anche il marito della showgirl, Mauro Icardi.

Wanda Nara: la malattia e la reazione di Icardi

Secondo rumor diventati sempre più insistenti, Wanda Nara sarebbe stata ricoverata a causa di una leucemia ma al momento né lei né il suo entourage hanno rotto il silenzio in merito alla questione. Dopo che la showgirl ha fatto ritorno a casa suo marito, Mauro Icardi, ha postato sui social un album delle loro più belle foto insieme e nella didascalia ha postato un’emoticon a forma di cuore e una a forma di leone. Secondo le ipotesi circolate in rete Icardi con il suo messaggio ha voluto sottolineare che, nel caso in cui Wanda si troverà a dover combattere contro la malattia, lui resterà al suo fianco e lei combatterà come una leonessa.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan di tutto il mondo sono impazienti di conoscere ulteriori notizie a riguardo e si chiedono quando la showgirl argentina (madre di 5 figli) romperà finalmente il silenzio in merito alla vicenda.