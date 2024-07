Wanda Nara si è davvero lasciata con Mauro Icardi. A confermarlo è stata proprio lei, nel corso di una trasmissione televisiva argentina. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha candidamente ammesso che il suo matrimonio è giunto al capolinea.

Wanda Nara si è lasciata davvero con Icardi

Con un messaggio affidato ad un programma televisivo argentino, Wanda Nara ha annunciato che il suo matrimonio con Mauro Icardi è finito ancora una volta. Da settimane, ormai, circolavano voci su una presunta crisi coniugale e, qualche giorno fa, l’avvocato dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle aveva confermato la cosa. Soltanto adesso, però, Wanda ha voluto far sentire la sua voce.

Le parole di Wanda Nara

Nel messaggio inviato al conduttore del programma argentino, Wanda Nara ha scritto:

“Puoi dire alla tua squadra di non dire tante caz*ate? Io sono separata. Per motivi personali e di salute, ci ho provato ancora una volta. (…) Che parlino tutti, io parlo per ultima. Sono la prima in tutto, lasciateli parlare. Lascio per ultimo quello che non ho ancora mai detto”.

Il matrimonio con Icardi, quindi, è finito. Eppure, qualcuno sostiene che ci sia qualcosa sotto.

I fan non credono alla rottura tra Wanda e Mauro

Anche se le parole di Wanda non lasciano spazio a dubbi, in molti credono che questa ennesima rottura sia “il solito circo“. Non a caso, il programma televisivo argentino ha lanciato un sondaggio e l’89% delle persone pensa che Nara e Icardi non divorzieranno.