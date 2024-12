Maxi incidente tra autobus e camion in Brasile: 37 vittime accertate

Un autobus che trasportava decine di passeggeri ed un camion sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente avvenuto in Brasile. Il dramma si è consumato mentre i due mezzi viaggiavano lungo un’autostrada a Minas Gerais quando improvvisamente un grosso blocco di granito si è staccato dal cassone del rimorchio del mezzo pesante andando a colpire l’autobus che stava viaggiando nella direzione opposta. Sono almeno 37 le vittime accertate.

I vigili del fuoco sono giunti numerosi sul luogo dell’incidente che ha coinvolto anche un’automobile, che si trovava alle spalle del pullman e che è andata ad impattare contro il mezzo che successivamente ha preso fuoco. Le autorità hanno ricostruito la dinamica dei fatti ipotizzando che proprio la caduta di un grande blocco di granito dal camion abbia originato il drammatico incidente.

Gli uomini della polizia federale, di concerto con i soccorritori, hanno confermato che tredici persone sono state portate in ospedale nelle vicinanze della città brasiliana di Teofilo Otoni. Mentre almeno 37 sono i passeggeri deceduti, alcuni sul colpo ed altri a causa della gravità delle ferite riportate. Il pullman, con a bordo 45 persone, era partito da San Paolo: le indagini in merito alle circostanze del sinistro proseguono in queste ore.