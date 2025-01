Un evento di rilevanza mondiale

Il 47° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per essere ufficialmente insediato e l’importanza di questo evento non può essere sottovalutata. Mediaset ha deciso di dedicare una programmazione speciale per garantire che i telespettatori italiani possano seguire ogni momento significativo della cerimonia. La decisione di Pier Silvio Berlusconi di modificare il palinsesto è un chiaro segnale di quanto questo evento sia atteso non solo negli Stati Uniti, ma anche a livello internazionale.

Dettagli della programmazione

La programmazione inizierà alle 14.30 con un’edizione speciale di Tgcom24, condotta da Dario Donato, che racconterà l’attesa del popolo americano. A seguire, Rete 4 trasmetterà un’edizione ampliata di Tg4, intitolata “Il ritorno di Donald Trump”, dalle 16.45 alle 18.55, con Sabrina Scampini. Questo speciale offrirà un’analisi approfondita e