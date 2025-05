Il cambio di programmazione di The Couple

Mediaset ha recentemente annunciato un’importante modifica al palinsesto, spostando il reality show The Couple – Una Vittoria Per Due di Ilary Blasi dalla serata di giovedì a quella di domenica. Questa decisione arriva dopo un debutto che ha registrato ascolti deludenti, con la prima puntata che ha totalizzato 2.234.000 telespettatori e un 18,55% di share, seguita da un calo significativo nelle puntate successive.

La seconda puntata ha visto un ulteriore abbassamento a 1.557.000 telespettatori e 13% di share, mentre la terza ha toccato il minimo storico di 1.328.000 telespettatori e 10,9% di share.

Le motivazioni dietro il cambiamento

Il cambiamento di serata non è solo una questione di ascolti, ma anche una strategia per cercare di attrarre un pubblico più ampio. La quarta puntata di The Couple andrà in onda domenica 4 maggio, in concomitanza con lo speciale di Affari Tuoi su Rai1. Questo spostamento potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del programma, che ha già in programma altre due puntate. Tuttavia, la programmazione potrebbe subire ulteriori modifiche a seconda degli eventi, come la possibile elezione di un nuovo Papa, che potrebbe influenzare la messa in onda.

Le reazioni e le prospettive future

Le reazioni a questo cambiamento sono state miste. Alcuni esperti del settore vedono questa mossa come un tentativo di salvare un format che, nonostante le buone intenzioni, non ha saputo conquistare il pubblico. Alex Belli, ex concorrente di reality, ha espresso il suo disappunto su Twitter, suggerendo che ci sia un boicottaggio sistematico all’interno di Mediaset per creare cast poco convincenti. La situazione di The Couple è un chiaro esempio delle sfide che i reality show devono affrontare in un panorama televisivo sempre più competitivo.

Con la nuova programmazione, Mediaset spera di rivitalizzare gli ascolti e di attrarre un pubblico più vasto. Resta da vedere se questo cambiamento porterà i risultati sperati o se il programma continuerà a lottare per trovare la sua identità nel panorama televisivo italiano.