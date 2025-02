Medicube AGE-R Booster Pro: come si usa e perché sta diventando un must have per appassionati di skincare

Grazie alla sua versatilità e alle tecnologie all’avanguardia, il Medicube AGE-R Booster Pro sta conquistando sempre più appassionati di skincare, divenendo rapidamente un dispositivo di bellezza virale. Questo strumento high-tech, proveniente dalla Corea, è progettato per offrire una pelle luminosa e liscia, degna del concetto di “glass skin”.

Medicube AGE-R Booster Pro: perché sta diventando virale

Combinando le sue 6 tecnologie avanzate, questo dispositivo consente di ottenere una cura professionale direttamente a casa ed è ideale per tutti i tipi di pelle. Medicube AGE-R Booster Pro utilizza tecnologie innovative come elettroporazione, microcorrente, EMS, aghi elettrici, luce LED e vibrazioni sonore per affrontare tutti i problemi della pelle. A differenza di altri strumenti simili, non necessita di un gel conduttivo specifico, ma saranno sufficienti i propri prodotti per la cura della pelle. Il dispositivo si serve di un sensore intelligente, per cui emette luce LED solo quando è a contatto con la pelle, garantendo un utilizzo sicuro. Inoltre, la connessione con l’applicazione AGE-R permette di personalizzare l’esperienza di utilizzo, adattando le funzioni del Booster Pro alle specifiche esigenze della pelle.

Le modalità di utilizzo

Il dispositivo offre diverse modalità operative, ognuna progettata per un obiettivo specifico. La Modalità Booster ottimizza l’assorbimento dei principi attivi mediante l’elettroporazione, che crea microcanali temporanei nella pelle. Questa modalità intensifica la penetrazione degli ingredienti e migliora la luminosità dell’incarnato. La Modalità Microcorrente (MC) rivitalizza i contorni del viso prendendo di mira le aree sensibili intorno agli occhi, le linee del sorriso e la bocca. Le microcorrenti facilitano infatti la produzione di collagene, per un aspetto maggiormente volumizzato. La Modalità Derma Shot utiliza la tecnologia EMS a media frequenza, una modalità che rassoda i muscoli e ridefinisce i contorni del viso, tonificando la pelle. La Modalità Derma Shot migliora l’elasticità dei pori, con i microaghi che creano passaggi precisi e non invasivi nella pelle, restringendo i pori e favorendo una consistenza maggiormente liscia e uniforme.

Medicube AGE-R Booster Pro: come si usa

Un altro elemento distintivo del Booster Pro è la presenza di vibrazioni specifiche per ogni trattamento. Le vibrazioni radiose favoriscono l’assorbimento dei prodotti skincare, quelle attenuanti aiutano a ridurre le linee sottili; le vibrazioni per i contorni sono ideali per prendersi cura dei muscoli facciali, mentre quelle per l’elasticità dei pori mirano a rassodare e uniformare i pori. Per ottenere i migliori risultati, il dispositivo deve essere utilizzato seguendo una routine ben definita. Dopo aver pulito e tonificato il viso, occorrerà applicare i prodotti abituali per la cura del viso e far scorrere delicatamente il Booster Pro sulla pelle, evitando la zona degli occhi. La Modalità Air Shot può essere impiegata due o tre volte a settimana, mentre le altre modalità possono essere utilizzate fino a tre volte al giorno per un trattamento intensivo.