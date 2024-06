Secondo il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar, le morti dei civili della guerra in corso sarebbero un ‘sacrificio necessario’: ad annunciarlo è il Wall Street Journal, pubblicando in esclusiva alcuni messaggi de leader.

Le parole di Yahya Sinwar ai mediatori

Sinwar, nei messaggi pubblicati, dimostrerebbe la volontà di rinviare un accordo sugli ostaggi e sul cessate il fuoco:

“Abbiamo gli israeliani esattamente dove li vogliamo”, ha detto ai funzionari di Hamas impegnati in trattative con i mediatori di Egitto e Qatar.

Il Wall Street Journal evidenzia che, in tutti i messaggi emerge un freddo disprezzo per la vita umana, oltre che la convinzione che Israele abbia molto da perdere in guerra.

Nei messaggi citati, inoltre, avrebbe scritto:

“Israele ha più da perdere di Hamas nella guerra”

Il leader palestinese, Yahya Sinwar, resiste da mesi alla pressione per un cessate il fuoco convinto che più combattimenti e più vittime civili vadano a vantaggio di Hamas.

La decisione del Consiglio di sicurezza dell’Onu

Nel frattempo, il Consiglio di sicurezza dell’Onu approva la bozza di risoluzione degli Usa che sostiene il piano di cessate il fuoco a Gaza annunciato da Biden, e invita Hamas ad accettarlo: