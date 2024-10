Meghan Markle: 20 dettagli sorprendenti che ignori, inclusa la sua identità reale e il legame di parentela con Harry.

Meghan Markle e il Principe Harry sono al centro di voci sulla possibile separazione. Questo è solo uno dei molti aspetti della vita della Markle che vengono sotto i riflettori, comprese 20 curiosità: il suo primo bacio a 13 anni; restituzione dell'anello di fidanzamento precedente per posta; il suo vero nome è Rachel; ha lavorato come commessa e calligrafa; difficoltà con la famiglia; legame familiare con Harry; ama cucinare; uso costante dell'olio di melaleuca; attivismo politico in giovane età; apparizione nel programma "Affari Tuoi USA"; collaborazioni con il mondo della moda; pratica yoga; parla lo spagnolo; ha studiato in una scuola cattolica; forte resilienza; esperienza in politica alla ambasciata argentina; identificazione con la sua parte nei Suits; bravura in cucina; precedentemente aveva un blog chiamato "The Tig"; il suo naso è il più desiderato tra le procedure di chirurgia estetica.

Meghan Markle e Harry, il Principe, sono attualmente protagonisti di numerose indiscrezioni riguardanti un possibile allontanamento. Sembra che i due non condividano più nemmeno i loro impegni professionali, che fino a poco tempo fa affrontavano insieme, mostrando una facciata di unione e felicità familiare. Solo il tempo rivelerà la verità sulla relazione tra la duchessa del Sussex e il marito, ma nel frattempo esploriamo meglio la vita dell’attrice americana. Ecco quindi 20 curiosità su Meghan Markle, che sta influenzando in modo significativo il futuro della monarchia britannica.

1. Il suo primo bacio è avvenuto in giovane età

Meghan ha dato il suo primo bacio a un ragazzo di nome Joshua Silverstein durante un campo estivo, quando aveva appena 13 anni.

2. Ha restituito l’anello di fidanzamento per posta dopo il divorzio

In effetti, Meghan è nota per le sue azioni sorprendenti. Molti ignorano che prima di Harry, era sposata con un regista di nome Trevor Engelson. Quando si sono lasciati, Meghan ha inviato indietro l’anello di fidanzamento per posta, un gesto piuttosto audace.

3. Il suo nome originale non è Meghan

Il vero nome della duchessa è Rachel, mentre Meghan è il suo secondo nome. Similmente, Harry è registrato come Henry, ma pochi sono a conoscenza di questo particolare.

4. I primi lavori svolti da Meghan

Prima di intraprendere la carriera di attrice, Meghan ha svolto diverse professioni. Inizialmente, ha lavorato come commessa in una gelateria, per poi passare a fare la cameriera in un hotel. Non solo: grazie alla sua calligrafia elegante, ha anche preso parte a cerimonie come calligrafa. Successivamente, ha accettato ruoli come comparsa prima di fare il suo ingresso nel settore cinematografico.

5. Relazioni difficili con la famiglia

Curiosamente, Meghan, proprio come Harry, ha delle difficoltà con i membri della sua famiglia. Sebbene riesca a mantenere un buon rapporto con i genitori, i legami con il resto dei parenti si sono deteriorati. La sorella Samantha ha addirittura cercato di influenzare Harry a non unirsi in matrimonio con lei.

6. Meghan e Harry condividono un legame familiare

Tra le ricerche degli appassionati della famiglia reale si è scoperto che Meghan ha un antenato comune con Harry: si tratta dello sceriffo Ralph Bowes. Questo dettaglio li rende cugini, anche se in modo piuttosto lontano!

7. L’amore per il cibo di Meghan

Meghan è una vera appassionata di cucina! È noto che Harry le abbia fatto la proposta mentre condividevano un pollo arrosto al Nottingham Cottage.

8. Un prodotto di bellezza da portare sempre con sé

Un cosmetico essenziale nella routine di bellezza di Meghan Markle è l’olio di melaleuca, un ingrediente naturale ricco di proprietà benefiche. La duchessa lo porta sempre con sé per qualsiasi necessità!

9. Attivismo fin dall’infanzia

Meghan ha sempre dimostrato un forte impegno politico. In un intervento a Pechino nel 2015, ha rivelato di aver iniziato a dedicarsi all’attivismo fin dall’età di 11 anni, ispirata da una pubblicità in cui le donne erano descritte come relegate ai lavori domestici.

10. Ha partecipato a Affari Tuoi USA

Prima di unirsi al cast di Suits, Meghan Markle ha ricoperto il ruolo di modella in Affari Tuoi, nella sua versione americana. Tra il 2006 e il 2007, si occupava di aprire le valigette nel programma.

11. Meghan ha rivestito il ruolo di stilista

La Markle è spesso al centro dell’attenzione per il suo stile, in particolare dopo la sua investitura a duchessa del Sussex. I suoi abiti hanno ottenuto un grande successo, portandola a collaborare con il brand Reitmans nel 2016.

12. Pratica yoga fin da piccola

Meghan Markle è una praticante assidua di yoga, disciplina che ha iniziato sin dall’età di 7 anni. La sua routine include anche passeggiate quotidiane all’aperto.

13. Possiede una buona padronanza dello spagnolo

Meghan parla fluentemente lo spagnolo, lingua appresa durante uno stage presso l’ambasciata statunitense a Buenos Aires.

14. Ha studiato in un istituto cattolico femminile

Per sei anni, Meghan Markle ha frequentato una scuola cattolica per sole ragazze, dove ha perfezionato le sue abilità di calligrafia, partecipando a lezioni di scrittura a mano.

15. Ha sempre dimostrato resilienza

Dopo innumerevoli sacrifici, il suo sogno di diventare attrice si è avverato. Meghan ha affermato di saper trovare la propria strada sia nella recitazione che nella vita.

16. Ha fatto esperienza all’Ambasciata dell’Argentina

Durante il suo terzo anno di università, Meghan ha lottato per ottenere uno stage presso l’ambasciata argentina degli Stati Uniti. Qui ha lavorato per diversi mesi, coltivando l’ambizione di intraprendere una carriera politica.

17. Meghan Markle si riconosce nel suo ruolo in Suits

L’attrice, ora sposa del principe Harry, ha sempre affermato di identificarsi molto con Rachel, il personaggio che ha portato in vita nella serie Suits. In un’intervista con Marie Claire, ha descritto se stessa come una persona ambiziosa e risoluta anche nella vita quotidiana.

18. È un’ottima cuoca

Si dice che Meghan riesca a preparare piatti deliziosi utilizzando pochi ingredienti, e si sente fiera di esaltare una ricetta con un semplice limone o una copertura di sale Maldon.

19. Ha avuto un blog personale

Prima del suo matrimonio con il Principe Harry, Meghan ha creato The Tig, un blog che abbracciava temi come viaggi, moda e bellezza. Questo sito è stato chiuso nel 2017.

20. Il suo naso è il più desiderato

Il naso di Meghan Markle è diventato il più richiesto dai chirurghi estetici, superando persino quello delle Kardashian, che fino a poco tempo fa era considerato l’ideale per operazioni di rinoplastica negli Stati Uniti.