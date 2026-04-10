Melania Trump respinge accuse su Epstein e sollecita audizioni al Congresso

Il 9 aprile 2026 la first lady Melania Trump è intervenuta pubblicamente dalla Casa Bianca per respingere le accuse che la collegherebbero al finanziere condannato Jeffrey Epstein. Nel corso di un breve discorso registrato e poi diffuso anche sui canali ufficiali, la signora Trump ha definito le insinuazioni sul suo conto come diffamazioni e ha ribadito di non aver mai avuto rapporti di amicizia con Jeffrey Epstein.

La dichiarazione è arrivata con l’intento esplicito di porre fine a ricostruzioni che, secondo lei, distorcono i fatti e la sua storia personale.

Oltre alla smentita, Melania ha parlato della necessità di dare voce alle vittime: ha chiesto al Congresso di organizzare udienze pubbliche dove i sopravvissuti possano testimoniare sotto giuramento. Nel suo intervento ha anche precisato quando e come conobbe il futuro marito, ricordando un incontro casuale a una festa a New York nel 1998, e ha negato di essere mai salita sull’aereo privato di Epstein o di aver visitato la sua isola.

La versione della first lady dalla Casa Bianca

Nella clip diffusa dalla Casa Bianca la first lady ha cercato di ricondurre la vicenda a un’unica linea: la propria estraneità ai fatti contestati ad Epstein. Ha escluso ogni forma di relazione sia con Epstein sia con la sua collaboratrice più nota, Ghislaine Maxwell, e ha definito un messaggio elettronico del 2002 come una semplice nota di cortesia priva di significato compromettente. Ha annunciato l’intenzione di difendersi nelle sedi civili contro chi, a suo avviso, diffonde notizie false, e ha ricordato che non risulta coinvolta in accuse relative al traffico sessuale o ad altri reati collegati al caso.

La richiesta di audizioni e il ruolo delle vittime

Un elemento centrale del discorso è stata la sollecitazione al Congresso per audire pubblicamente le vittime del caso Epstein. Melania ha motivato la proposta come un modo per dare dignità e visibilità alle storie delle persone che hanno subito abusi, auspicando che le testimonianze avvengano sotto giuramento per garantire trasparenza e responsabilità. Questo passaggio ha trasformato una difesa personale in un appello istituzionale volto a riportare l’attenzione sulle vittime e non solo sulle polemiche mediatiche.

Documenti pubblicati e il contesto giudiziario

Negli ultimi tempi il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche nuove tranche di documenti relative alle indagini su Jeffrey Epstein, alimentando la circolazione di materiali che hanno riacceso l’interesse pubblico. Tra i documenti emersi figura anche la mail del 2002 citata dalla first lady, alla quale lei stessa ha dato una lettura minimale. Il caso, già segnato dalla morte di Epstein nel 2019 mentre era in attesa di processo, rimane una ferita aperta che continua a sollevare quesiti sulle frequentazioni e sulle reti sociali che ruotavano attorno al finanziere.

Perché la dichiarazione ora?

Commentatori e osservatori si chiedono quale impulso abbia spinto la first lady a intervenire pubblicamente in questo momento. La riapertura sistematica degli archivi giudiziari e la costante attenzione mediatica hanno creato un terreno in cui accuse e smentite tornano ciclicamente. Secondo il suo entourage la decisione è scaturita dalla necessità di porre un argine alle menzogne che, a loro dire, si ripetono con insistenza: «abbastanza è abbastanza», hanno sintetizzato consiglieri vicini alla first lady.

Reazioni politiche e prospettive

La presa di posizione della first lady ha prodotto reazioni diverse: da interventi legali mirati a richieste di rettifica da parte di media che avevano avanzato ipotesi di collegamento, fino a un immediato dibattito pubblico sul ruolo delle figure pubbliche nelle reti sociali di personaggi controversi. Alcune testate e commentatori hanno dovuto ritrattare affermazioni considerate infondate, mentre lo stesso video ha ottenuto ampia diffusione sui social, contribuendo a polarizzare ulteriormente l’attenzione.

Scenari possibili

Lo sviluppo futuro potrebbe vedere sia nuove azioni legali civili sia passi istituzionali come l’organizzazione di udienze pubbliche al Congresso, se la proposta della first lady dovesse trovare accoglienza. Nel frattempo il caso Epstein continua a funzionare come banco di prova per la credibilità pubblica di chi è stato associato, anche indirettamente, al finanziere, mentre la presidenza si trova a gestire le conseguenze politiche e mediatiche di una vicenda che rimane estremamente sensibile.