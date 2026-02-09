Meloni e Merz annunciano un pre-summit europeo per potenziare la competitività del continente

Un nuovo asse strategico tra Italia e Germania si sta formando per affrontare in modo efficace le sfide economiche europee.

Il 12 febbraio rappresenterà una data cruciale per la politica europea. Giorgia Meloni e Friedrich Merz hanno convocato un pre-summit dedicato alla competitività dell’Unione Europea. Questo incontro segna un passo importante verso il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Germania, due delle principali potenze economiche del continente.

Il contesto dell’incontro

All’inizio di gennaio, durante la visita di Merz a Roma, Meloni ha evidenziato la necessità di collaborare per affrontare le sfide economiche e politiche emergenti a livello globale. L’incontro si colloca in un contesto in cui l’Europa deve rispondere con prontezza alle pressioni provenienti da paesi come gli Stati Uniti e la Cina, che stanno contribuendo a plasmare un nuovo ordine mondiale.

Le tensioni con Parigi

Nonostante l’invito esteso anche al governo francese, Parigi ha mantenuto un silenzio che potrebbe indicare tensioni nell’asse tradizionale franco-tedesco. Questo isolamento potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel panorama politico europeo. La Francia, sotto la guida di Emmanuel Macron, sta cercando di promuovere un approccio più protezionista, in particolare con la sua iniziativa Buy European.

Un’agenda comune per la competitività

Il pre-summit, lanciato in collaborazione con Bart De Wever, primo ministro belga, ha come obiettivo la definizione di una strategia condivisa sulla deregolamentazione, il rafforzamento del mercato unico e la centralità del commercio globale. Alla presenza di oltre dieci leader europei, il tavolo di lavoro discuterà modalità per abbattere le barriere interne e armonizzare le normative, favorendo così un ambiente economico più dinamico.

Le sfide economiche e la necessità di un’azione comune

In un momento in cui l’Europa rischia di diventare subordinata e deindustrializzata, secondo le parole di Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea, è fondamentale che i leader europei si muovano in modo pragmatico e unito. La proposta di Meloni e Merz si fonda sulla premessa che solo attraverso un approccio coerente e collaborativo si possa affrontare la crescente competizione globale.

Il futuro della cooperazione italo-tedesca

Il protocollo d’intesa sul piano d’azione bilaterale tra Italia e Germania rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di un’alleanza strategica in grado di influenzare le politiche europee. Tuttavia, rimane da vedere come verranno superate le divergenze, soprattutto riguardo all’idea di un fondo europeo per la competitività, che rappresenta una linea rossa per Berlino.

In vista del summit di Alden Biesen, il compito di Giorgia Meloni e Friedrich Merz sarà quello di testare la disponibilità degli altri Paesi a unirsi a questa iniziativa. Sarà cruciale comprendere se esiste una volontà collettiva di affrontare le sfide comuni e di promuovere una competitività che possa garantire un futuro prospero per l’Europa.