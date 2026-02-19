Meloni risponde a Mattarella: equilibrio istituzionale e ruolo italiano in Medio Oriente

Giorgia Meloni ha risposto pubblicamente alle osservazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la riunione del Consiglio Superiore della Magistratura. Ha dichiarato che il dibattito referendario deve restare incentrato sul merito delle questioni e ha esortato gli elettori a votare con responsabilità e consapevolezza. Le affermazioni sono state rilasciate in un’intervista televisiva e riguardano l’immediato confronto politico nazionale.

La premier ha ricomposto il quadro istituzionale richiamato dal capo dello Stato e ha criticato il tentativo, a suo avviso, di trasformare la consultazione in una battaglia di parte. Ha inoltre collegato la posizione sul referendum a elementi di politica estera, citando il ruolo dell’Italia nel processo di pace in Medio Oriente e le relazioni con la Francia e gli alleati europei.

Il monito alle forze politiche e il richiamo al merito del referendum

Dopo il richiamo alle relazioni internazionali e al monito alle forze politiche, Meloni ha definito le parole del capo dello Stato giuste e doverose. Ha chiesto che la campagna referendaria resti ancorata ai contenuti e non degeneri in attacchi personali. Ha inoltre ricordato che la competizione politica si esprimerà compiutamente alle elezioni del prossimo anno, quando gli elettori potranno valutare l’operato del governo nel suo complesso e formulare il proprio giudizio.

Invito al voto consapevole

La premier ha rivolto un appello a partecipare al voto con responsabilità. Ha esortato gli elettori a considerare le implicazioni concrete delle riforme in discussione. Ha indicato come prioritaria la proposta sulla separazione delle carriere nella magistratura. Ha sostenuto che le critiche che accusano di politicizzazione il referendum nascono più da difficoltà argomentative che da obiezioni sostanziali.

Posizione sull’assetto della magistratura e tutela delle istituzioni

In continuità con il richiamo al rispetto delle istituzioni, la presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno all’appello del capo dello Stato. Ha invitato il CSM a mantenersi estraneo alle contese politiche, affermando la necessità di preservare gli equilibri costituzionali.

Pur difendendo la riforma promossa dall’esecutivo, la premier ha sollecitato valutazioni attente sugli effetti a medio e lungo termine dei cambiamenti. Ha sottolineato che le modifiche strutturali vanno esaminate per le conseguenze istituzionali e per la stabilità del sistema giudiziario.

Critiche e contrapposizioni interne

Rivolgendosi alle forze di opposizione, la presidente ha respinto l’accusa di voler strumentalizzare il voto. Ha ricordato i provvedimenti del governo a sostegno delle aree colpite dal maltempo e le misure per contenere gli aumenti delle bollette.

Ha definito quei provvedimenti esempi concreti di attenzione verso le famiglie e le imprese più vulnerabili. Ha aggiunto che le obiezioni sulla politicizzazione del referendum sarebbero spesso legate a difficoltà argomentative piuttosto che a rilievi sostanziali.

Politica estera: board of peace, rapporti con la Francia e sostegno all’Ucraina

Giorgia Meloni ha difeso la partecipazione italiana come osservatrice al Board of peace, iniziativa promossa da Donald Trump. Ha motivato la scelta come un tentativo di favorire un contributo internazionale coeso nella ricerca di una soluzione al conflitto mediorientale. Ha sottolineato la disponibilità dell’Italia a mettere a disposizione esperienza e strutture, anche per ospitare eventuali negoziati. Ha inoltre confermato il sostegno del governo alle popolazioni che soffrono, compresa l’Ucraina.

La risposta alle parole di Macron

La presidente del Consiglio ha replicato alle dichiarazioni di Emmanuel Macron ribadendo la linea di dialogo e cooperazione europea. Ha evidenziato la volontà di mantenere relazioni bilaterali stabili, pur preservando l’autonomia delle scelte diplomatiche italiane. La situazione si evolve rapidamente: sono attesi ulteriori contatti con partner europei per chiarire posizioni e coordinare iniziative comuni.

AGGIORNAMENTO ORE: la situazione si evolve rapidamente. Dopo le osservazioni del presidente francese Emmanuel Macron, la premier ha reagito distinguendo solidarietà e ingerenza. Ha definito ingerenza il tentativo di esercitare un controllo esterno sul funzionamento dello Stato di diritto di uno Stato sovrano. Ha invece difeso il diritto di esprimere sostegno al popolo francese su questioni di carattere generale. Sul punto, la premier ha espresso preoccupazione per la crescente polarizzazione nelle democrazie occidentali.

Impegni concreti sul fronte interno e visione nazionale

Giorgia Meloni ha richiamato gli stanziamenti già destinati alle aree colpite dagli eventi meteorologici. Ha ricordato che il Consiglio dei ministri ha deliberato ulteriori risorse per sostenere le popolazioni interessate. Le misure sono state presentate come interventi mirati a favorire il ripristino delle condizioni di vita e la ripresa economica locale.

Sul fronte energetico la premier ha elencato provvedimenti mirati a liberare risorse significative per contenere il costo delle bollette. Ha sottolineato l’impatto diretto di tali misure sui nuclei familiari più vulnerabili e sulle imprese. L’obiettivo dichiarato è ridurre il carico sui bilanci domestici e sostenere la competitività delle aziende.

Prossimi sviluppi e relazioni europee

La situazione politica estera rimane in evoluzione. Sono attesi ulteriori contatti con partner europei per chiarire posizioni e coordinare iniziative comuni. Sul posto i nostri inviati confermano che il governo punta a conciliare il sostegno internazionale con il rispetto della sovranità degli Stati.

I fatti

AGGIORNAMENTO ORE: Sul posto i nostri inviati confermano che il governo punta a conciliare il sostegno internazionale con il rispetto della sovranità degli Stati.

La presidente del Consiglio ha sottolineato il successo organizzativo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Le implicazioni

Ha definito l’evento una vetrina della capacità del Paese di realizzare grandi eventi e un elemento di orgoglio nazionale.

Secondo Palazzo Chigi, l’esito delle competizioni contribuisce a rafforzare l’immagine internazionale dell’Italia e a sostenere l’azione diplomatica del governo.

L’orientamento politico

Nel suo intervento la presidente del Consiglio ha cercato di ricomporre il dialogo istituzionale e difendere la legittimità delle scelte governative.

Ha inoltre rilanciato un ruolo attivo dell’Italia nelle sedi diplomatiche e un’attenzione rafforzata alle emergenze interne, indicati come priorità dell’esecutivo.

La situazione si evolve: il governo mantiene il focus su dialogo internazionale e coesione interna come linee guida per i prossimi sviluppi.