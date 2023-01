Meloni: urgente che Ue metta allargamento ai Balcani fra priorità

Milano, 24 gen. (askanews) – “E’ urgente che l’Unione europea sviluppi una nuova visione nei confronti di questa Regione e metta l’allargamento ai Balcani occidentali tra le sue priorità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio durante la conferenza sui Balcani in corso a Trieste.

“Noi non possiamo permettere che questo quadrante strategico per il nostro continente resti ancora a lungo fuori dalla casa comune europea.

Ed è la ragione per la quale l’Italia continuerà a battersi in prima linea affinché il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali possa proseguire con ancor più slancio e determinazione”, ha aggiunto.

“Per noi si tratta anche di un tema di rilievo assoluto che riguarda la nostra sicurezza nazionale e che per questo, anche per questo, non possiamo trascurare”, ha spiegato Meloni, aggiungendo che “l’obiettivo del governo è portare più Italia nei Balcani”.