Merano, la neosindaca si toglie la fascia tricolore: Katharina Zeller si difende dalle polemiche

Non è passato inosservato il gesto della neosindaca Katharina Zeller nel giorno del suo insediamento. Durante il passaggio di consegne con l’ex primo cittadino Dario Dal Medico, Zeller si è tolta la fascia tricolore, simbolo ufficiale della carica istituzionale, suscitando immediate reazioni nel mondo politico e tra i cittadini. Un gesto che ha diviso l’opinione pubblica e acceso il dibattito sull’uso dei simboli nazionali.

Katharina Zeller, neosindaca di Merano (Bolzano), ha scelto di togliersi immediatamente la fascia tricolore durante il passaggio di consegne con Dario Dal Medico. A scrutinio completato la candidata del SVP si impone al ballottaggio con il 57,4% dei voti, superando Dal Medico fermo al 42,6%.

Un video riprende la prima cittadina mentre indossa brevemente la fascia, per poi appoggiarla sul tavolo di fronte a sé. Il gesto della neoeletta sindaca, esponente del partito autonomista SVP, ha suscitato un acceso dibattito. Durante la cerimonia di insediamento, infatti, Zeller ha rifiutato di rispettare la consuetudine istituzionale che prevede l’uso della fascia tricolore italiana.

Il comportamento è stato visto da molti come una sfida simbolica allo Stato italiano, provocando forti reazioni politiche e mediatiche. Numerosi esponenti istituzionali e opinione pubblica lo hanno definito irrispettoso e divisivo.

“Il gesto della neo-sindaco di Merano, Katharina Seller, che al momento del passaggio di consegne ha mostrato evidente riluttanza a indossare la fascia tricolore, rappresenta un fatto grave e inaccettabile per chi ricopre un ruolo istituzionale“, ha sottolineato il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.

“Il gesto della sindaca di Merano Katharina Zeller, che ha rifiutato di indossare la fascia tricolore durante la cerimonia di insediamento, rappresenta un fatto estremamente grave. Il tricolore è il simbolo della Repubblica italiana, dei valori costituzionali che uniscono il nostro Paese e della dignità della funzione pubblica“, ha aggiunto Angelo Bonelli, deputato AVS.

La sindaca di Merano, Katharina Zeller, precisa che la sua decisione di rimuovere la fascia tricolore subito dopo averla indossata non deve essere interpretata come un gesto di disprezzo nei confronti dei simboli della Repubblica o del tricolore. Ha aggiunto che indosserà la fascia con il massimo rispetto in tutte le occasioni previste dal protocollo istituzionale, come hanno sempre fatto anche i suoi predecessori.

“Vorrei inoltre sottolineare che in Alto Adige, per consuetudine, il distintivo ufficiale previsto per i sindaci è il medaglione con lo stemma della città. In questo contesto, l’insistenza dell’avvocato Dal Medico nel volermi far indossare anche la fascia è stata percepita da me come un gesto provocatorio e un chiaro segnale di sgarbo istituzionale. In un momento già carico di tensione, ho vissuto quel gesto come una sfida personale. La mia reazione è stata istintiva, umana, e in nessun modo politica o simbolica contro il tricolore. Mi dispiace constatare che si stia cercando di strumentalizzare questo episodio per deviare l’attenzione dalla vera notizia: la netta e storica vittoria al ballottaggio, con uno scarto di 1.880 voti”.

Zeller sostiene che la polemica sollevata sia infondata e miri solo a sminuire un cambiamento politico maturo, basato sul dialogo tra gruppi linguistici, che lei ha sempre promosso con responsabilità. Ha assicurato di lavorare con impegno e rispetto per servire tutti i cittadini, mantenendo fede ai valori repubblicani e ai simboli comuni. Ha infine espresso scuse sincere se il suo gesto ha offeso qualcuno, sottolineando che non era sua intenzione e confidando che il suo operato dimostrerà il suo pieno rispetto per i principi della Repubblica.