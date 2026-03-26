Mercati in turbolenza, petrolio in rialzo e Merck che acquisisce Terns: cosa cambia

I mercati finanziari mostrano nervosismo: l’S&P 500 crolla mentre il petrolio avanza e Merck chiude un accordo da 5,7 miliardi per Terns, con implicazioni per il settore farmaceutico e l’energia

Il 26/03/2026 i mercati globali hanno vissuto una giornata di forti movimenti, dominata da timori legati alla guerra in Iran e da notizie aziendali rilevanti. Dopo una fase di speranza per un possibile piano di pace, gli indici azionari statunitensi hanno registrato oscillazioni marcate: in particolare l’S&P 500 è scivolato del 1,7% in una seduta che gli operatori hanno descritto come la più pesante dall’inizio del conflitto.

Parallelamente, il prezzo del petrolio ha continuato a gravare sulle decisioni degli investitori, sostenuto dalle incertezze geopolitiche. Nel mezzo di questi andamenti, è emersa un’operazione strategica: Merck ha concordato di acquistare la biotech Terns per circa 5,7 miliardi di dollari in un’operazione che mira a rafforzare il portafoglio oncologico dell’azienda.

Il colpo agli indici: cosa è successo sui mercati

Le borse statunitensi hanno alternato fasi di rialzo e ribasso: in apertura erano emersi segnali positivi con il Nasdaq in progresso e il Dow e l’S&P 500 in terreno positivo, ma la lettura delle notizie internazionali ha invertito la rotta. Il ribasso netto dell’S&P 500 (-1,7%) riflette il timore degli investitori su come la prosecuzione della guerra in Iran potrebbe influenzare i costi energetici e le catene di approvvigionamento.

Rimbalzi e settori più colpiti

In giornata alcuni settori hanno mostrato resilienza: biotech e metalli preziosi avevano segnali di forza in precedenza, mentre l’aumento dei rendimenti e la volatilità sui mercati delle materie prime hanno penalizzato titoli ciclici e assicurativi. In Europa, la reazione è stata più sfumata: il pan europeo Stoxx 600 e diversi indici nazionali hanno chiuso in rialzo in una seduta precedente caratterizzata da speranze di de-escalation, ma l’atmosfera è rimasta incerta.

Petrolio, geopolitica e previsioni degli analisti

Le tensioni in Medio Oriente hanno fatto tornare sotto i riflettori il prezzo del petrolio, con il WTI e il Brent che sono stati osservati con attenzione dagli strateghi. Rapporti e commenti ufficiali, tra cui valutazioni di istituzioni finanziarie, hanno portato a revisioni delle stime sui prezzi: alcune società di analisi hanno alzato le loro previsioni medie per l’anno fiscale 2026 tenendo conto dell’aumento dei rischi legati al conflitto.

Implicazioni per inflazione e politica monetaria

Il governatore della banca centrale citato nelle cronache ha indicato che il mercato del lavoro appare in equilibrio ma precario, mentre il rischio di rialzo dell’inflazione è stato collegato proprio ai rincari energetici dovuti alla guerra. Questo mix rende più difficile la lettura della politica monetaria: un aumento persistente dei prezzi del petrolio può complicare il percorso verso l’obiettivo d’inflazione, influenzando i tassi e i rendimenti obbligazionari.

L’acquisizione Merck-Terns: numeri e prospettive

In un contesto così nervoso, l’annuncio che Merck pagherà 53 dollari per azione per acquistare Terns ha attirato l’attenzione degli investitori: l’operazione vale circa 5,7 miliardi di dollari includendo la cassa di Terns. La biotech con sede a Foster City, California, è nota per lo sviluppo di pillole oncologiche e per una promettente terapia orale per la leucemia mieloide cronica, che lo scorso anno aveva mostrato risultati incoraggianti negli studi clinici.

Per Merck l’acquisto rappresenta una mossa strategica per compensare il futuro indebolimento dei ricavi legati al suo farmaco top seller: l’operazione rafforza il portafoglio in aree terapeutiche chiave e risponde alla necessità di pipeline innovative. Sul breve termine, però, l’annuncio non ha impedito la pressione sui mercati azionari generata dai fattori geopolitici e dalle oscillazioni del mercato dell’energia.

Conclusioni: scenari e cosa monitorare

La combinazione di incertezza geopolitica, rialzo dei prezzi del petrolio e grandi operazioni societarie crea un quadro complesso per gli investitori. Nei prossimi giorni sarà fondamentale osservare l’evoluzione delle trattative internazionali, le revisioni delle previsioni energetiche e i progressi clinici relativi alle terapie acquistate da Merck. Per chi guarda al medio termine, la capacità dei mercati di assorbire questi shock dipenderà dalla percezione del rischio e dalla reazione delle banche centrali ai segnali di inflazione.