Messa solenne e funerali di Stato per il saluto a Franco Frattini

Roma, 27 dic. (askanews) – Grande e commossa partecipazione per le esequie del presidente del consiglio di Stato Franco Frattini. All’ingresso del feretro nella basilica di Santi Apostoli il silenzio si è diffuso in tutta la storica chiesa. Hanno partecipato alla solenne cerimonia le più alte cariche dello Stato: il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, il premier Giorgia Meloni, i presidenti di camera e senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, i ministri Guido Crosetto, Gennaro Sangiuliano, molti rappresentanti di Forza Italia, tra cui il senatore Maurizio Gasparri. C’erano anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, il comandante generale dei Carabinieri il capo della polizia, e i vertici di Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. “E’ stato un uomo di dialogo e giudizio”. Così è stato ricordato nella Basilica di Santi Apostoli il presidente del Cds, Franco Frattini, nel corso della cerimonia delle esequie. La memoria è tornata all’incontro tra Frattini e il sacerdote sull’Adamello nel corso di una escurisione: “Questo estremo saluto per un cattolico come lui è anche un modo per ricordarlo”.

