Metabolismo basale: i consigli per stimolarlo rapidamente

Pur seguendo una dieta e tutti i dettami del nutrizionista, capita di non riuscire a dimagrire. La colpa non è nell’incapacità dell’individuo di seguire il regime dimagrante quanto nel metabolismo basale che influisce sulla perdita di peso. Proviamo a capire se ci sono degli accorgimenti da apporre e come stimolarlo al meglio.

Metabolismo basale

Quando si parla di metabolismo basale si fa riferimento alla quantità di energia impiegata dal soggetto quando non è in attività, come per esempio, nella fase di risveglio, di riposo o a digiuno da almeno 12 ore. Un dispendio energetico minimo che permette di mantenere le funzioni vitali e lo stato di veglia.

Un aspetto, un lato che solitamente è molto più alto nel sesso maschile rispetto a quello femminile. Tende a diminuire con l’età e infatti tra i 60 e i 90 anni si ha un rallentamento di questo aspetto. Un individuo sano che conduce uno stile di vita sedentario, quindi poco attivo, rappresenta circa il 60% del dispendio energetico.

Ci sono poi dei fattori che vanno a influire e influenzare il metabolismo basale di ciascun individuo. Sono fattori che riguardano sia l’innalzamento della temperatura corporea sia la temperatura esterna che va a diminuire nei casi di un aumento del metabolismo basale. Il tipo di dieta e di alimentazione che si segue determina un aumento o abbassamento del metabolismo basale.

I fattori ormonali soprattutto in fase di gestazione o di allenamento sono sicuramente da non sottovalutare in caso di metabolismo basale. Lo stato di ansia, quindi gli stati d’animo, in generale, sicuramente possono influire su questo aspetto.

Metabolismo basale: strategie

Per aumentare il metabolismo basale e quindi riuscire a dimagrire nel modo migliore e in poco tempo, è possibile mettere in atto delle vere e proprie strategie che consentono di perdere peso rapidamente. Alcuni dei consigli e strategie qui illustrate permettono di velocizzare il metabolismo e quindi ottenere buoni risultati.

Nella stagione invernale, quando fa freddo, il corpo deve compiere un lavoro ulteriore e bisogna mantenere una buona temperatura corporea accelerando così il metabolismo e aiutando a bruciare le calorie. Consumare una tazza di tè verde è utile, non solo per le proprietà antiossidanti, ma anche perché aiuta a lavorare sul metabolismo e la perdita di peso.

Oltre al consumo del peperoncino, ci sono anche altre spezie che possono favorire un aumento del metabolismo basale. Tra queste, vi è sicuramente la curcuma che contiene curcumina che aiuta ad accelerare il tasso metabolico, la cannella che stimola il metabolismo in modo che sia maggiormente efficiente. Sono tutte spezie da consumare nei pasti per dare un sapore in più ai piatti, ma anche per contribuire a un aumento del metabolismo.

Non bisogna poi dimenticare due aspetti altrettanto importanti ovvero il sonno, quindi dormire almeno 8 ore al giorno e l’attività fisica. Un allenamento breve ma intenso è sicuramente efficace per un aumento del metabolismo basale.

Metabolismo basale: rimedio naturale

