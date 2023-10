Michele Bravi torna con il nuovo singolo odio, disponibile dal 27 ottobre su tutte le piattaforme digitali. Da oggi, giovedì 12 ottobre, è attivo il presave del brano sulle piattaforme.

Il nuovo singolo odio

Odio, scritta dal giovane cantautore e prodotto dai Room9, è un brano mid-tempo che rappresenta la naturale evoluzione artistica di Michele Bravi. Anticipazione del prossimo album di inediti di Michele Bravi, il singolo fotografa un rapporto disfunzionale in cui l’unico protagonista è la dipendenza dal corpo dell’altro.

«Odio è il primo capitolo musicale del mio nuovo album», racconta Michele Bravi. «È una canzone sulla spietata dipendenza dal corpo dell’altro. La declinazione più ossessiva del racconto d’amore che nel disco troverà tutte le sue traduzioni».

Michele Bravi – Bio

Michele Bravi nasce a Città di Castello, in Umbria, nel 1994. Cantautore, scrittore e attore, nonostante la giovane età ha già collezionato due partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2017 con il brano Il Diario degli Errori (poi certificata doppio disco di platino) e nel 2022 con Inverno dei Fiori (disco d’oro), la pubblicazione del libro Nella vita degli altri (Mondadori) e quattro album in studio.

È uno dei protagonisti di Amanda, film di Carolina Cavalli presentato alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione “Orizzonti Extra”. Insieme a Federica Abbate scrive e interpreta il brano portante della colonna sonora di Strange World, 61° lungometraggio Disney.

È uno dei tre giudici della ventiduesima edizione del programma “Amici di Maria De Filippi”. Ha preso parte al film di Saverio Costanzo Finalmente l’alba, presentato in concorso alla 80° edizione del Festival del Cinema di Venezia e in arrivo nelle sale il 14 dicembre.

«Paradossalmente per me c’è stato prima il cinema e poi è arrivata la musica, tanto che a sedici anni sono scappato a Los Angeles per diventare un regista», ha raccontato Bravi a The Hollywood Reporter Roma a proposito della sua passione per il cinema. «Ci sono andato da solo, facevo lavoretti, suonavo per strada, una cosa molto spartana. L’idea era che mi piaceva lavorare con la creazione, con l’immaginario».

Credito foto: Alek Pierre