Una celebrazione da sogno al Savini 1867

Michelle Hunziker ha festeggiato il suo 48° compleanno con una festa straordinaria, organizzata presso il prestigioso ristorante Savini 1867, situato nella storica Galleria Vittorio Emanuele di Milano. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 100 invitati, tra cui numerosi volti noti del mondo dello spettacolo. La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera festosa, con ottimo cibo, vini pregiati e musica dal vivo, culminando in un’imperdibile torta di compleanno.

Assenze sorprendenti e gialli da risolvere

Nonostante la presenza di molti amici e colleghi, l’assenza di Ilary Blasi ha destato particolare attenzione. Le due conduttrici sono legate da una profonda amicizia e condividono anche la stessa agente. La Blasi, mentre Michelle festeggiava a Milano, si trovava in un ristorante a Roma con il fidanzato Bastian Muller, alimentando così le speculazioni sul motivo della sua mancanza. Nessun messaggio pubblico da parte di Ilary per omaggiare l’amica ha ulteriormente alimentato il mistero.

Un evento curato nei minimi dettagli

La pianificazione della festa è stata affidata all’esperta event planner Giorgia Farina, che ha curato ogni aspetto dell’evento, dai segnaposto alle decorazioni luminose. Gli ospiti hanno potuto divertirsi anche con il karaoke, rendendo la serata ancora più memorabile. Michelle ha scelto un mini abito firmato The Attico, dimostrando ancora una volta il suo stile inconfondibile. La torta, una deliziosa millefoglie con fragoline, è stata realizzata da Mami Louise Milano, un rinomato laboratorio di cake design.

Tra i vip presenti, si sono distinti nomi come Gianluca Gazzoli, Rovazzi, Katia Follesa, Diletta Leotta e molti altri, tutti uniti per celebrare un momento speciale nella vita della Hunziker. La serata ha rappresentato non solo un compleanno, ma anche un’importante occasione di incontro e convivialità tra amici e colleghi del mondo dello spettacolo.