Midea completa l'acquisizione di ARBONIA Climate: nuova alleanza HVAC in Europa con Clivet

Questa unione darà vita a MBT Climate, un nuovo leader europeo nel settore HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), che mira a consolidare la sua posizione di mercato e ad accelerare l’innovazione nel settore.

Unione di forze per una leadership di mercato e innovazione

Con la fusione delle competenze e dei portafogli di prodotti complementari di ARBONIA Climate e Clivet, MBT Climate si propone di diventare il punto di riferimento in Europa per soluzioni avanzate e sostenibili di riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e purificazione dell’aria. Il nuovo gruppo comprenderà i marchi di ARBONIA Climate, tra cui KERMI, PROLUX, SABIANA, VASCO, e molti altri, integrandoli con le soluzioni HVAC intelligenti di Clivet, rinomata per la sua esperienza nei settori residenziale, industriale, e IT.

La nascita di MBT Climate: un futuro di crescita sostenibile in Europa

La gestione congiunta di MBT Climate sarà affidata a Stefano Bellò, Presidente, Alexander Kaiss, Senior Vice President, e Kobe Peng, Vice President. Grazie a una solida base di clienti, canali di distribuzione e una rete produttiva all’avanguardia, MBT Climate è posizionata per offrire soluzioni complete e integrate, ottimizzando la convenienza e l’efficienza dei sistemi HVAC per i suoi clienti.

Investimenti strategici per la transizione energetica

Il Gruppo Midea, forte della sua leadership globale e degli investimenti in ricerca e sviluppo, guiderà la transizione energetica nel settore edile europeo. Il gruppo continuerà a investire nelle strutture, nei dipendenti e nelle risorse di ricerca di Clivet e ARBONIA Climate, con l’obiettivo di un futuro prospero e duraturo per MBT Climate.

Con questa acquisizione, Midea rafforza ulteriormente il proprio impegno a promuovere la sostenibilità e l’innovazione nel settore HVAC, ponendo le basi per un nuovo capitolo di crescita e successo nel mercato europeo.