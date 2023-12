Mietta, il tradimento: "Scoprivo le malefatte e ricambiavo"

Sull’onda delle vip che hanno svelato pubblicamente di esser state tradite (come Belen Rodriguez e Ilary Blasi) anche Mietta ha confessato di esser stata in passato vittima di alcuni tradimenti.

Mietta: i tradimenti

Anche Mietta ha subito in passato i tradimenti da parte di alcuni suoi partner, e lei stessa ha parlato della questione in un’intervista al Corriere della Sera in cui per la prima volta ha ammesso: “Ero fidanzata con Antonello, un pittore, che aveva un locale a Livorno. Bellissimo, capelli lunghi, suonava il sax, il classico tipo che piace a tutte. E infatti il bar era sempre pieno di ragazzine che gli andavano dietro. Una sera a un tavolo c’era un gruppetto particolarmente sfacciato. Ascoltai i loro commenti. Furiosa, entrai in cucina, presi il vassoio con le loro ordinazioni, tornai e glielo rovesciai addosso”, e ancora: “Ho tradito, ma di corna ne ho prese più io (…) Vero, però ho pareggiato il conto. Prima scoprivo le malefatte: ero un segugio, facevo le poste. E poi ricambiavo”.

Mietta non è l’unica ad aver svelato di aver subito dei tradimenti e, come lei, anche Marta Flavi, Ilary Blasi e Belen Rodriguez hanno raccontato alcune delle loro disavventure in tal senso in diretta tv.