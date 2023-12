Marta Flavi: "Altro che Ilary e Belen, sono io la regina delle cornute"

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, ha rotto il silenzio in merito ai tradimenti da lei subiti.

Marta Flavi ha rotto il silenzio dopo le recenti dichiarazioni fatte da Ilary Blasi e Belen Rodriguez in merito ai tradimenti da loro subiti.

Marta Flavi: i tradimenti

L’ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi, ha deciso di rompere il silenzio in merito ai tradimenti da lei subiti dopo che le famose showgirl, Ilary Blasi e Belen Rodriguez, hanno deciso di affrontare la questione in diretta tv (infatti entrambe hanno ammesso di esser stata tradite rispettivamente da Stefano De Martino e da Francesco Totti). “Questo è il momento delle donne cornute, io sono stata la prima donna cornuta dello spettacolo, mi sono sentita l’imperatrice della cornute ma non ero contenta”, ha ammesso Marta Flavi, e ancora:

“Io non ho mai raccontato la mia storia pubblicamente, non solo per signorilità ma anche perché temevo tante cose. Maurizio era un uomo di potere perciò mi sono tenuta il mio dolore senza mai parlarne con le televisioni o con i giornali, ma siccome la gente aveva capito come fossero andate le cose non era poi così importante che lo spiegassi io”.

La famosa ex moglie di Maurizio Costanzo ha anche voluto dare un consiglio a tutte coloro che si trovino nella sua stessa situazione, e ha ammesso: “Come si esce da questo dolore? Con ironia, forza di volontà, facendosi aiutare dagli amici e soprattutto pensando che se una persona ti fa questo è meglio trovarne un’altra”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? In tanti sono curiosi di saperne di più.