Migranti: Ascani (Pd), 'piano Mattei una finzione, solita propaganda governo'

Roma, 9 gen (Adnkronos) – "Per il Piano Mattei, simbolo della nuova Italia nel mondo, perno della nostra politica estera, chiave di un nuovo sviluppo e di una nuova cooperazione internazionale, il governo Meloni ha deciso di spendere ben 2 milioni di euro. La stessa cifra che ha destinato con la legge di Bilancio allo staff del ministro Lollobrigida, che evidentemente riveste la medesima importanza strategica". Lo ha detto Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera, intervenendo in aula durante la discussione generale sul decreto legge sul piano Mattei.

“Non si può far finta di nulla dinanzi ad una linea d’azione del governo tutta propaganda e racconto, tanto epico quanto fasullo: un po’ come quei set cinematografici che risplendono di luci, colori, raffinatezze architettoniche, gioielli di arredamento, sontuosità di abiti che, però, sono falsi, di cartapesta, trucchi di scena, illusioni. Più che piano Mattei verrebbe da chiamarlo ‘Piano Mattel’. Quella della Barbie. Per quanto è finto, di plastica e vuoto”, ha aggiunto Ascani.