Migranti: de Corato (Fdi), 'accordo Italia-Albania progetto innovativo grazie a Meloni'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "L'Europa deve occuparsi dell'Africa e più tardi lo capirà più tardi si risolveranno positivamente queste sfide cruciali. Per la prima volta un paese, per ora terzo rispetto alla Ue, aiuterà uno stato europeo nella gestione dell'immigrazione illegale, accogliendo migranti che arrivano via mare. Non è dunque una esagerazione definire questo protocollo come un vero e proprio successo. La cooperazione con l'Albania ha di fatto tre obiettivi: contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori illegali e accogliere solamente chi ha davvero diritto alla protezione internazionale e noi con questo protocollo, ancora una volta, ci poniamo alla guida dell'unione europea sperimentando progetti innovativi a garanzia della stessa unione europea". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera Riccardo de Corato, di Fratelli d'Italia.

"Rispetto alla lotta contro l'immigrazione clandestina e alla gestione del fenomeno migratorio nessun paese europeo può vincere la sfida da solo. L'Italia, grazie a Giorgia Meloni, sta portando l'Europa intera, a condividere un approccio olistico sull'immigrazione. Sta passando finalmente la condivisione dell'idea che si debba migliorare il rapporto economico sociale con i paesi africani di origine e di transito dei migranti per contenere i fenomeni immigratori regolari. Si tratta di una doppia strategia: da un lato un patto con l'Africa che include anche il Piano Mattei diventato un modello e un piano europeo, dall'altro – conclude de Corato – la lotta ai trafficanti di esseri umani e ottimizzare i percorsi per l'immigrazione legale".