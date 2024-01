Migranti: Evi (Avs), 'Piano Mattei operazione predatoria per estrarre gas'

Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - “Avete scomodato addirittura la figura e la storia di Enrico Mattei ma alla fine, per fare cosa? Prevedete uno stanziamento di 2,8 milioni di euro e l'istituzione di una cabina di regia e di una struttura di missione, per fare cosa? Non sono infatti indicati n...

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – “Avete scomodato addirittura la figura e la storia di Enrico Mattei ma alla fine, per fare cosa? Prevedete uno stanziamento di 2,8 milioni di euro e l'istituzione di una cabina di regia e di una struttura di missione, per fare cosa? Non sono infatti indicati nel testo né gli Stati in cui si intende operare, le priorità, le finalità e nemmeno gli obiettivi. Esattamente di cosa si tratta non è chiaro. Ma da quel poco che si capisce l’intenzione si coglie piuttosto bene. Le dichiarazioni della presidente Meloni e dell’amministratore delegato di Eni non lasciano dubbi: estrarre tutto il gas fossile possibile e immaginabile, portarlo in Italia dove nel frattempo saremo diventati l’hub del gas, secondo i piani scellerati di questo governo. Un’ operazione neocolonialista e predatoria in piena regola. Altro non è il famigerato Piano Mattei”. Così Eleonora Evi, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra della Commissione attività produttive, durante la discussione generale del provvedimento sul Piano Mattei.