Migranti: Majorino (Pd), 'centri Albania solo grande business'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "La vicenda dei centri per immigrati in Albania appare sempre più evidente per quello che è: un gigantesco business utile a finanziare un intervento totalmente inutile proprio sul piano delle politiche migratorie". Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie nella segreteria Pd.

"Grazie al sopralluogo dei parlamentari del Partito Democratico e a diverse inchieste giornalistiche sta affiorando sempre di più una realtà fatta di calcoli poi irrimediabilmente smentiti circa l'efficacia del progetto, roboanti annunci e cantieri fantasma accompagnati da svariati milioni che finiranno per finanziare una delle peggiori pagine mai viste riguardanti la gestione del fenomeno migratorio. Quando dicevamo che sarebbe stato solo uno 'spot utile ai fini elettorali' eravamo sin troppo ottimisti. Siamo infatti di fronte ad una torta che non ha niente a che vedere con la politica dell'accoglienza o della gestione dei rimpatri ma che invece si configura come un grande regalo a chi si arricchirà".