Migranti: Mattarella, 'soccorso a naufraghi doveroso e meritorio'**

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Desidero sottolineare la preziosa opera delle Capitanerie di Porto, con il quotidiano e tenace impegno di controllo dei fenomeni migratori via mare, e con il doveroso e meritorio soccorso ai migranti in difficoltà nel mare". Lo ha detto il Presidente dell...

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – "Desidero sottolineare la preziosa opera delle Capitanerie di Porto, con il quotidiano e tenace impegno di controllo dei fenomeni migratori via mare, e con il doveroso e meritorio soccorso ai migranti in difficoltà nel mare". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel saluto al Quirinale a una rappresentanza della Marina Militare, in occasione della Giornata della Marina che si celebrerà domani.