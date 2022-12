Migranti: Meloni, 'dl varato li rispetta e combatte trafficanti vite umane'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Con il decreto sulle ong facciamo rispettare il diritto internazionale: se salvi delle persone devi portarle al sicuro. Se non vengono rispettate le norme, abbiamo previsto delle sanzioni". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, nel suo ultimo appuntamento con &...

(Adnkronos) – "Con il decreto sulle ong facciamo rispettare il diritto internazionale: se salvi delle persone devi portarle al sicuro. Se non vengono rispettate le norme, abbiamo previsto delle sanzioni". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, nel suo ultimo appuntamento con "Gli appunti di Giorgia". "Il nostro obiettivo è fermare le partenze, distribuire solo chi ha diritto equamente tra i 27 paesi europei". Sono norme adottate "per rispettare il diritto internazionale, lo facciamo per rispettare i migranti" e combattere "i trafficanti di vite umane, scafisti senza scrupoli".