Milan e Sassuolo: pareggio controverso tra polemiche e decisioni arbitrali

Milan e Sassuolo: pareggio controverso tra polemiche e decisioni arbitrali

Un pareggio emozionante tra Milan e Sassuolo caratterizza la domenica di Serie A, con intensi momenti di tensione e decisioni arbitrali controverse che hanno infiammato il match.

La sfida di Serie A tra Milan e Sassuolo, disputata il 14 dicembre, si è conclusa con un pareggio di 2-2, ma le polemiche non sono mancate. I rossoneri, dopo un avvio difficile, hanno tentato una rimonta che ha portato a momenti di grande tensione e contestazioni, specialmente nel finale della partita.

Il match ha visto un Sassuolo in forma, che ha colto subito l’occasione per portarsi in vantaggio con un gol di Koné.

Tuttavia, il Milan non si è arreso e ha risposto con una doppietta di Bartesaghi, avvicinandosi al possibile 3-1, che però è stato annullato due volte per decisioni del VAR.

Il primo tempo e le azioni chiave

Il primo tempo ha visto un Sassuolo propositivo, che ha sfruttato le proprie occasioni per passare in vantaggio. Koné, con un colpo ben assestato, ha sorpreso la difesa rossonera, portando i neroverdi in vantaggio. Il Milan, però, ha reagito con determinazione, mostrando la propria qualità con Bartesaghi che ha pareggiato i conti.

La partita ha continuato a svilupparsi con intensità, e il Milan ha iniziato a dominare il gioco, creando diverse opportunità. Tuttavia, nel secondo tempo, la situazione ha preso una piega inaspettata. Al 58′, Pulisic ha segnato quello che sembrava essere il gol del 3-1, ma un rapido check del VAR ha annullato la rete per un fallo di Loftus-Cheek su Candè.

Decisioni arbitrali contestate

La controversia non si è fermata qui. Al 65′, un altro gol del Milan, stavolta realizzato da Loftus-Cheek, è stato annullato per fuorigioco di Rabiot. Queste decisioni hanno acceso gli animi, con i tifosi rossoneri che hanno iniziato a contestare l’operato della terna arbitrale. Il clima era teso e il Sassuolo, approfittando delle decisioni avverse, ha cercato di riprendere il controllo della partita.

Il finale infuocato e le polemiche

Nei minuti di recupero, la tensione ha raggiunto il culmine. Al 92′, un contatto in area tra Pavlovic e Cheddira ha fatto infuriare i giocatori del Sassuolo, che hanno chiesto un rigore. L’arbitro Crezzini, però, ha deciso di non concedere il penalty, scatenando le proteste della squadra neroverde.

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato l’accaduto ai microfoni di Dazn, sottolineando come il contatto fosse presente e che Pavlovic non avesse toccato il pallone. Secondo Marelli, la decisione di non assegnare il rigore è stata affrettata e la situazione meritava un ulteriore approfondimento. Questo episodio ha lasciato un retrogusto amaro nel finale di una partita già di per sé controversa.

Le conseguenze per entrambe le squadre

Con il risultato di 2-2, il Milan si trova a dover rivedere le proprie strategie in vista delle prossime partite, mantenendo la vetta della classifica ma con qualche ombra sulla propria performance, specialmente contro le squadre considerate più abbordabili. Il Sassuolo, invece, continua a sognare la zona Conference, avendo dimostrato di poter lottare con le grandi del campionato.

La partita tra Milan e Sassuolo non è stata solo un incontro di calcio, ma un concentrato di emozioni, tensioni e decisioni che faranno parlare a lungo. Le polemiche arbitrali e i momenti chiave del match resteranno impressi nella memoria di giocatori e tifosi, rendendo questo pareggio un episodio memorabile della stagione calcistica.