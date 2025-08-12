A Milano, un’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un gruppo di minorenni, tutti sotto i 14 anni, accusati di essere coinvolti nell’incidente mortale che ha causato la tragica morte di Cecilia De Astis.

Incidente mortale a Milano: l’auto rubata travolge una donna sulle strisce

Poco prima di mezzogiorno di ieri, una Citroen DS4 lanciata a forte velocità verso il centro di Milano ha perso il controllo in curva, superando il cordolo e invadendo l’area verde che separa la carreggiata dalla linea tranviaria.

L’automobile ha investito una donna di 71 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali, abbattendo anche un cartello stradale prima di arrestarsi con la parte frontale completamente distrutta. Il veicolo, con targa francese, era stato rubato il giorno prima a un giovane turista francese, in visita a Milano con alcuni amici.

Tragedia a Milano, arrestati minorenni del campo Rom per la morte di Cecilia De Astis

Quattro giovani, tutti sotto i 14 anni, sono stati arrestati dopo l’incidente avvenuto l’11 agosto nel quartiere Gratosoglio di Milano, in cui è rimasta vittima Cecilia De Astis, 71 anni. La donna stava attraversando via Saponaro sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un’auto guidata dai minori, che subito dopo lo schianto sono fuggiti a piedi senza prestare soccorso.

Le indagini, coordinate dalla Polizia Locale, hanno permesso di rintracciare i responsabili in un campo rom della periferia cittadina. A bordo della Citroen DS4 con targa francese, rubata il giorno precedente a un turista, i ragazzi erano fuggiti abbandonando il veicolo sul posto.

Vista la loro età, nessuno dei quattro può essere considerato imputabile secondo la normativa italiana. Il pm Enrico Pavone ha comunque aperto un’inchiesta per omicidio stradale aggravato e furto d’auto. Pur non essendo processabili penalmente, potrebbero essere sottoposti a misure di tutela e rieducazione da parte dell’autorità minorile.